針對賴演說預防外交 邱坤玄：美中底線拿捏仍有隔閡

針對賴清德總統就職演說，政大東亞所名譽教授邱坤玄22日表示，儘管美中事前進行了非常嚴密的「預防外交」，防止有出乎意料之外的聲明或講稿出現，結果對大陸來說，演說內容是非常有「挑戰性」的語言，美方則不認為是挑釁，映照出中美雙方對彼此底線拿捏還存在非常清楚的隔閡。

520前，美國亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）罕見會面大陸國台辦副主任仇開明，外界解讀是為賴總統就職演說進行溝通，又有國安人士透露基調與當選演說有一定延續性，會對大陸釋出善意，但520後陸方回以強烈抨擊。

邱坤玄22日上午出席輔仁大學日文系、日本暨東亞研究中心舉辦的「賴清德上台後兩岸及東亞國際形勢」座談會時指出，賴清德的當選感言與就職演說差異很大，當選感言提到「中華民國的憲政體制」，按照憲政體系來看，兩岸並非互不隸屬，但就職演說的論述強調現實面，沒提到中華民國憲政體制，而是說了兩岸互不隸屬，還說國名可以叫中華民國、中華民國台灣、台灣。

他認為，大陸對於賴清德就職演說，基本在520前已經做了大量準備工作，包含對於賴清德的定性定位如務實台獨工作者、麻煩製造者，但沒想到賴清德會挑明兩岸關係本質。

邱坤玄指出，儘管美中在520前做了非常嚴密的「預防外交」，防止有出乎意料之外的聲明或講稿出現，結果對大陸來說，演說內容是非常有「挑戰性」的語言。且就政治現實來看，美國絕對看過賴清德的演說內容，不說美國是否同意，但至少美國「默許」、「不反對」。

他進一步表示，這嚴重性在於，美國是不是低估中共對此問題的強烈反應，映照出中美雙方對彼此底線拿捏還存在非常清楚的隔閡，「雖有預防外交，但能否做得徹底？」當大陸要求演講稿裡面不要有「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的字眼出現，美國不會直接給予回覆。

近期美國許多官員就聯大2758號決議提出意見，指其未決定台灣地位問題，陸方則予以駁斥。邱坤玄認為，很多國際組織都遵循聯合國2758號決議的原則，以主權為單位的國際組織，中華民國不可能參與。

他進一步說，從當前中共國家實力加上國際組織規範判斷，一個中國原則在國際組織被實踐的可能性，遠大於美國支持台灣有意義參與國際組織的可能性，美國要求國際組織讓台灣參與恐限於「口惠而實不至」。

就賴總統提到陸生來台、推動兩岸觀光，邱坤玄認為，在兩岸當前氛圍下，陸生來台不是這麼樂觀，而觀光會變成「拉鋸戰」，雙方都在等對方先開放。

邱坤玄表示，兩岸官方正式管道不可能會出現，不僅民進黨政府不會有，「民共」兩黨間也不會有，但他認為，大陸選擇性地與「民進黨人士」互動是有可能的，有私下接觸的可能性，只是目前還不會出現。

邱坤玄說，總的來講，未來四年絕對不是一個有希望的兩岸關係，且雙邊認知差異大，大陸對自身發展深具信信心，並認為能操作主動權，民進黨政府則相信有美國的支持就能與大陸有效抗衡，彼此惡性螺旋慢慢上升，「危機處理與預防」將成為接下來四年的主題。

就賴清德就職演說的回應，目前大陸全面性「文攻」已經開始，邱坤玄研判，未來在軍演方面、國際空間方面一定會反應比較強烈。