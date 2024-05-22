大陸大使批日「被帶入火坑」日本官房長官：提出嚴重抗議

針對大陸駐日大使吳江浩表示，如果日本支持台灣獨立或中國分裂，「日本民眾將被帶入火坑」評論，日本內閣官房長官林芳正22日在例行記者會上表示，「我們認為，一位駐在東京的大使做出這樣的評論，是極度不適當的，而我們已經立即對此提出嚴重抗議。」

路透報導，林芳正並重申日本的立場指出，東京希望與台灣有關的議題能透過對話和平解決。

日本產經新聞報導，無黨派的日本眾議員松原仁21日表示，他已向眾議院議長提交「質問主意書」，要求日本政府將吳江浩驅逐出境。

松原仁表示，吳江浩去年4月就已發表過類似言論，時任日本外務大臣的林芳正就批評「駐東京大使做出這樣的言論是極其不恰當的」，並且透過外交管道提出強烈抗議。

松原仁強調，重複2次威脅言論是「極其不尊重的行為」，「我認為應該通知他是『不受歡迎的人』並驅逐他」。

針對松原仁的建議，日本政府預計在31日的內閣會議上做出答覆。

吳江浩是在20日「台灣問題與中日關係」座談會上提出「帶入火坑」的說法。現場有包括日本前外務省官員等10多名日本人士出席，出席座談的日本前首相鳩山由紀夫說，「基本上同意」他的說法。

吳江浩當時指出，當前台海局勢升溫，根源在於台灣企圖挾洋謀獨，外部勢力操弄以台制華。是誰長期對台非法售武？是誰在台島附近部署進攻性武器？是誰利用所謂台灣有事擴軍強武？答案不言自明。如果日本將自己綁上分裂中國的戰車，日本民眾將被帶入火坑。這句話聽起來刺耳，但有必要說清楚說明白，勿謂言之不預。

吳江浩去年4月在也在記者會上表示，「日本人民被帶入火坑」，當時日本政府也提出抗議。