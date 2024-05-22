快訊

短延時強降雨來了！ 15縣市大雨特報恐下到晚上

輸液大廠造假遭關廠！缺口達196萬瓶 食藥署估10月才能恢復

堅守Windows XP不升級 實測上網2分鐘「病毒全面攻占」最終結果超慘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸大使批日「被帶入火坑」日本官房長官：提出嚴重抗議

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
針對大陸大使批日「被帶入火坑」，日本官房長官林芳正在例行記者會表示，已經立即對此提出嚴重抗議。路透
針對大陸大使批日「被帶入火坑」，日本官房長官林芳正在例行記者會表示，已經立即對此提出嚴重抗議。路透

針對大陸駐日大使吳江浩表示，如果日本支持台灣獨立或中國分裂，「日本民眾將被帶入火坑」評論，日本內閣官房長官林芳正22日在例行記者會上表示，「我們認為，一位駐在東京的大使做出這樣的評論，是極度不適當的，而我們已經立即對此提出嚴重抗議。」

路透報導，林芳正並重申日本的立場指出，東京希望與台灣有關的議題能透過對話和平解決。

日本產經新聞報導，無黨派的日本眾議員松原仁21日表示，他已向眾議院議長提交「質問主意書」，要求日本政府將吳江浩驅逐出境。

松原仁表示，吳江浩去年4月就已發表過類似言論，時任日本外務大臣的林芳正就批評「駐東京大使做出這樣的言論是極其不恰當的」，並且透過外交管道提出強烈抗議。

松原仁強調，重複2次威脅言論是「極其不尊重的行為」，「我認為應該通知他是『不受歡迎的人』並驅逐他」。

針對松原仁的建議，日本政府預計在31日的內閣會議上做出答覆。

吳江浩是在20日「台灣問題與中日關係」座談會上提出「帶入火坑」的說法。現場有包括日本前外務省官員等10多名日本人士出席，出席座談的日本前首相鳩山由紀夫說，「基本上同意」他的說法。

吳江浩當時指出，當前台海局勢升溫，根源在於台灣企圖挾洋謀獨，外部勢力操弄以台制華。是誰長期對台非法售武？是誰在台島附近部署進攻性武器？是誰利用所謂台灣有事擴軍強武？答案不言自明。如果日本將自己綁上分裂中國的戰車，日本民眾將被帶入火坑。這句話聽起來刺耳，但有必要說清楚說明白，勿謂言之不預。

吳江浩去年4月在也在記者會上表示，「日本人民被帶入火坑」，當時日本政府也提出抗議。

日本 東京 林芳正

延伸閱讀

能當緊急糧食！日本盒裝米飯優點多 日幣貶值助攻「外銷5年翻倍」

台日旅遊經貿交流頻繁 日本1地區增設台北聯絡處

旅日遊客最愛日本景點 TOP 10 大公開！猜猜第一名景點是哪裡呢？(上)

日股商品再掀募集熱

相關新聞

大陸大使批日「被帶入火坑」日本官房長官：提出嚴重抗議

針對大陸駐日大使吳江浩表示，如果日本支持台灣獨立或中國分裂，「日本民眾將被帶入火坑」評論，日本內閣官房長官林芳正22日在...

賴「新兩國論」危及對外關係 陸官媒放話點名這個國家斷交性最高

賴清德總統就職演說，遭批評是「新兩國論」，大陸國台辦語氣強硬回擊，也讓中華民國的對外關係更加岌岌可危。大陸央視旗下微信公...

520演說 專家關注美默許「兩國」互不隸屬立場

總統賴清德就職演說稱呼大陸為「中國」，而台灣則可以是一個「國家名稱」。專家關注在中俄近日簽署聲明結成反美同盟下，美國似默...

英國會議員羅根等出席賴就職 陸駐英使館批：粗暴干涉內政

據「中國駐英國大使館」公眾號22日消息，中國駐英國使館發言人就英國議員赴台灣出席所謂「5．20就職典禮」事答記者問。被問...

環時社評：大陸將精準制「獨」 反制絕不會停留在口頭

大陸《環球時報》再發社評，以「挑釁一次、反制一次，挑釁愈甚、反制愈烈」為標題，強調大陸的反制將是精準制「獨」，大陸的反制...

【專家之眼】普亭訪華與中俄關係

5月16、17日，俄羅斯總統普亭訪華，受到中方高規格接待，此次也是普亭第五次就任總統之後的首次出訪。在過去十年內，習近平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。