520演說 專家關注美默許「兩國」互不隸屬立場

總統賴清德就職演說稱呼大陸為「中國」，而台灣則可以是一個「國家名稱」。專家關注在中俄近日簽署聲明結成反美同盟下，美國似默許「兩國」互不隸屬談話的立場，在美國支持下，認為未來兩岸對撞會升高。

賴總統在20日的就職演說中指出，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。無論是中華民國、中華民國台灣，或是台灣，皆是我們自己或國際友人稱呼我們國家的名稱，都一樣響亮。並在最後強調，要為孕育你我的母親台灣喝采，要讓她成為國際上令人尊敬的偉大國家。

中國大陸國台辦21日再指出，這份演說是大肆宣揚所謂主權獨立、兩岸互不隸屬、台灣住民自決等分裂謬論，極力乞求外部勢力撐腰打氣，妄圖推動台灣問題國際化，繼續倚外謀獨、以武謀獨，可謂是一篇徹頭徹尾的「台獨自白」。

德國之聲21日刊出旅美中國問題專家鄧聿文評論，指出前總統蔡英文8年前第一任期的就職演說被北京判為「未完成的答卷」，從近日中國大陸國台辦發言人的談話以及新華社、人民日報兩大官媒的評論來看，陸方對賴無疑判定的是「白卷」。

鄧聿文指出，賴清德的520演講通篇沒有台獨2字，但公開宣稱中華人民共和國和中華民國互不隸屬，本來，賴清德表示秉持前總統蔡英文的兩岸關係「四個堅持」中就有堅持互不隸屬，但賴在演講中特意突出「兩國」互不隸屬，這在北京看來有極強的挑釁意味。

鄧聿文指出，賴清德的520演講通篇沒有台獨2字，但處處是台獨的身影，有台灣學者稱為「三合一台獨」，也難怪陸方在聽了賴的就職演講後惱羞成怒，雖然賴清德也呼籲兩岸在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作，但北京無論如何從賴清德的演講中讀不出他對大陸的「善意」的。

他認為，「賴清德的520演講慣例上是要經過美國同意，這表明美國已經改變了對台獨的立場。雖然美國照例表示不支持台獨，但實際上已經放行，只要賴不公開宣布台灣建國，美國都會默許」。

鄧聿文推估，美方的改變可能跟中俄日前簽署的聯合聲明、兩國結成反美同盟有關，美國要更多利用台灣來牽制中國，從而給了賴清德使出美國牌的機會，因此台美關係會更牢固，有了美國的護航，賴在對抗大陸上態度和行動都會更堅定。

他說，中國國家主席習近平4月在會見前總統馬英九時，從原來堅持的「兩岸同屬一中」的立場後退到「兩岸同屬中華民族」，陸方解讀成對台灣釋出的最大善意，從北京的角度看來，這也是為之後上台執政的賴清德遞出的一個橄欖枝，北京希望賴能接住，兩岸關係有所改善，可賴不但沒接，根本無視習的這個善意，還在就職演說中拉高聲調強硬以對，北京肯定不會吞下這口氣。

他認為，未來4年，賴清德在台獨路上應會走得更遠，兩岸不會有陽光，兩岸對撞會升高。