快訊

台梵關係將生變？梵蒂岡：盼在中國派設常駐代表

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美前眾議員蓋拉格 「干涉中國內政」遭陸制裁

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
大陸外交部宣布制裁眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」前主席蓋拉格。路透
大陸外交部宣布制裁眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」前主席蓋拉格。路透

中國大陸外交部昨天宣布，美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」前主席蓋拉格（Mike Gallagher）因近年來干涉中國內政、侵犯中方利益的言行，即日起對其採取不准入境、凍結在中國財產等反制措施。蓋拉格被外界視為美國「反中鷹派」代表人物，已於四月離任。

根據大陸外交部公告，因蓋拉格近年頻繁採取干涉中國內政、損害中國主權和領土完整、侵犯中方利益的言行，依大陸反外國制裁法對其採取反制措施。措施包括：凍結其在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；對其本人不予簽發簽證、不准入境。

蓋拉格在眾議員任內以對北京採取鷹派立場出名，二○二三年擔任眾院「中國問題特別委員會」主席，該委員會負責評估調查中國對美國在軍事、經濟和技術挑戰等面向是否影響美國國安。

蓋拉格在今年初率領跨黨派議員訪台，提到台灣一次次向世界展示如何抵禦中共霸凌，美國與台灣站在一起，透過深化美台領袖互動與經濟關係，強化台灣海峽的和平與穩定。蓋拉格還推動眾議院通過法案，要求社群媒體TikTok中國母公司「字節跳動」出售其股份。

外交部 美國 蓋拉格

延伸閱讀

北京宣布制裁美前國會挺台議員蓋拉格 指其頻繁干涉中國內政

香港監察創辦人：英國應考慮取消港經貿辦外交待遇

外交家雜誌：美眾院中國委員會換主席 恐削弱抗中力

華為新筆電現英特爾晶片 美議員跳腳批「華府最大謎團」

相關新聞

相隔僅2周 傳福建艦明2次海試

上海海事局昨天發布最新航行警告，指出廿三日長江口一大型船舶深水航道出口實施交通管制，外界預估這次交管應與大陸第三艘航空母...

陸駐日使館520辦涉台座談會 吳江浩警告：勿謂言之不預

賴清德總統20日就職典禮上，有30多名日本議員參加，對此大陸駐日大使吳江浩表示，「此舉違背中日四個政治文件精神和日方在台...

美前眾議員蓋拉格 「干涉中國內政」遭陸制裁

中國大陸外交部昨天宣布，美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」前主席蓋拉格（Mike Gallagher）因近年來干涉中國...

港府為「盛事經濟」加碼 下半年再推逾百項

力推「盛事經濟」中，港府決定盛事加碼，下半年再辦逾百項，全年盛事接近每三天有兩項。香港特首李家超說，港府會做好「搭台」和...

賴總統就職後邁入磨合期 學者分析兩岸情勢：美大選關鍵影響變數

總統賴清德就職後兩岸情勢怎麼走，學者分析，美國總統大選結果是關鍵影響變數；中國正致力於尋求改善中美關係，推估不會在現階段...

長江口交管改為23日 傳與福建艦第2次海試有關

上海事局網站21日撤銷前一日發布的航行警告，原訂22日長江口一大型船舶深水航道出口實施交通管制改為23日，請各航船注意。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。