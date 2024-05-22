國台辦再談520演說：陸客陸生赴台 不涉雙邊對等

中國國台辦發言人陳斌華今晚再度針對賴總統就職演說涉及兩岸關係部分聲稱，中國居民、學生不能赴台旅遊、就讀「完全是民進黨當局所造成的」，「台灣地區領導人」為此附加「雙邊對等」前提，「哪裡有促進兩岸交流交往的真心實意」？

國台辦今晚以陳斌華答記者問、「具體闡述」賴總統相關談話的名義，以書面作上述表示，是國台辦第2度回應賴總統就職演說。與中國外交部長王毅近日直接點名「賴清德」之名批判不同的是，這篇書面新聞稿仍以「台灣地區領導人」稱呼賴總統。

在這篇回應中，陳斌華仍然聲稱，「台灣地區領導人」昨天的講話「通篇充斥著敵意與挑釁、謊言與欺騙，台獨立場更加激進冒險，大肆宣揚所謂主權獨立、兩岸互不隸屬、台灣住民自決等分裂謬論，極力乞求外部勢力撐腰打氣，妄圖推動台灣問題國際化，繼續倚外謀獨、以武謀獨，可謂是一篇徹頭徹尾的『台獨自白』。這充分證明，其是島內主流民意的背叛者、台海及地區和平穩定的破壞者」。

陳斌華宣稱，「台灣地區領導人」在講話中，「刻意包裝、欲蓋彌彰地宣稱『中華民國台灣是一個主權獨立的國家』、『中華民國與中華人民共和國互不隸屬』、『台灣是我們國家的名稱』。這是在『販賣兩國論、搞台獨正名』，表明其上任伊始就迫不及待露出台獨真面目，態度極為猖狂，主張更加激進」。

他聲稱，「台灣地區領導人」不僅「沒有回答兩岸關係性質這一根本問題，而且妄圖改變兩岸關係性質。這是對『一個中國』原則的嚴重挑釁」。

陳斌華宣稱，「兩岸同胞都是中國人、同屬中華民族，沒有人比我們更希望通過和平的方式實現祖國統一。但是對『民進黨當局』勾連外部勢力進行謀獨挑釁，我們必須反制，必須懲戒」。

他又聲稱，「台灣地區領導人」在講話中提到兩岸可重啟觀光交流、學位生來台就學，「讓某些不明就裡的人，誤以為其有改善兩岸關係的善意誠意」。但「大陸居民、學生不能赴台旅遊、就讀，完全是『民進黨當局』所造成的」。「『台灣地區領導人』不僅不痛改前非，還給旅遊、就讀附加上『雙邊對等』的前提。這當中哪裡有促進兩岸交流交往、改善島內經濟民生的真心實意？」。