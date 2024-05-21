快訊

立院二讀國會調查權 法人團體若拒提供資料可罰10萬

港府為「盛事經濟」加碼 下半年再推逾百項

聯合報／ 香港特派員李春/香港即時報導
香港特區政府21日公布今年下半年的盛事年表，包括十一煙花匯演。圖為2023年至2024年的跨年煙花匯演。（香港中通社）
香港特區政府21日公布今年下半年的盛事年表，包括十一煙花匯演。圖為2023年至2024年的跨年煙花匯演。（香港中通社）

力推「盛事經濟」中，港府決定盛事加碼，下半年再辦逾百項，全年盛事接近每三天有兩項。香港特首李家超說，港府會做好「搭台」和「導演」的角色，推出琳瑯滿目的活動創造機遇，業界亦要演好自身角色，將人氣化為財氣。

香港政府舉行記者會，公布下半年將舉行約一百零六項盛事，連同上半年的一百零八項，香港全年辦二一四項盛事。港府財政司副司長黃偉綸說，預料下半年的盛事能吸引旅客數量比上半年多，如果勢頭好，全年訪港旅客的數字有機會衝擊五千萬人次，超越原先估算的四千六百萬。

他預計全年盛事本身可吸引一百七十萬旅客參與，可為香港帶來七十二億港元的消費額，經濟增加價值約四十三億港元。香港政府對這些盛事的金錢資助，遠遠低於這些盛事預計為香港帶來的消費額和價值增加，是「物超所值」。

港府記者會上公布下半年盛事，其中十五項全新，如文化藝術盛事基金支持全新的「武林盛舞嘉年華」，雲集超過一千名武術和舞蹈界高手，進行超過六十場表演和活動；M+博物館下月起會舉辦貝聿銘大型回顧展，部份展品是首次展出；十月有「香港演藝博覽」推動表演藝術交流和洽談交易；十一月底，會舉行「時裝設計周」；體育方面，會有世界棍網球U20錦標賽和WBSC五人制棒球世界盃，分別於八月和十月首次在香港舉行。

香港旅遊發展局總幹事程鼎一說，旅發局三月起成立盛事拓展專組，作為第一站聯絡窗口，收到超過四十個來自活動主辦單位的查詢，在初步評估後，協助尋找合適場地，並邀請相關政策局提供意見，當中一半活動與體育相關，目前有四個活動目標在今年舉辦。

記者會 香港特首

延伸閱讀

港特首：願榮光歸香港已沒在本地網路連結

香港政黨建議啟德方艙改為藝術體育交流園

港迎內地8市個人遊 每人送25.6美元禮券 派發3萬份

法院裁定港府勝訴 「願榮光歸香港」成1997後首條禁歌

相關新聞

賴總統就職後邁入磨合期 學者分析兩岸情勢：美大選關鍵影響變數

總統賴清德就職後兩岸情勢怎麼走，學者分析，美國總統大選結果是關鍵影響變數；中國正致力於尋求改善中美關係，推估不會在現階段...

北京宣布制裁美前國會挺台議員蓋拉格 指其頻繁干涉中國內政

大陸外交部21日對美國前國會議員蓋拉格（Mike Gallagher）施行反制措施，公告指出，因蓋拉格近年頻繁採取干涉中...

賴總統一反蔡英文路線 學者憂兩岸軍事風險升高

在賴清德總統就職演說後，大陸國台辦、中央政治局委員兼外長王毅，以及大陸官媒評論等皆作出強硬回應，引起兩岸進入更高軍事風險...

陸駐日使館520辦涉台座談會 吳江浩警告：勿謂言之不預

賴清德總統20日就職典禮上，有30多名日本議員參加，對此大陸駐日大使吳江浩表示，「此舉違背中日四個政治文件精神和日方在台...

港府為「盛事經濟」加碼 下半年再推逾百項

力推「盛事經濟」中，港府決定盛事加碼，下半年再辦逾百項，全年盛事接近每三天有兩項。香港特首李家超說，港府會做好「搭台」和...

長江口交管改為23日 傳與福建艦第2次海試有關

上海事局網站21日撤銷前一日發布的航行警告，原訂22日長江口一大型船舶深水航道出口實施交通管制改為23日，請各航船注意。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。