港府為「盛事經濟」加碼 下半年再推逾百項

力推「盛事經濟」中，港府決定盛事加碼，下半年再辦逾百項，全年盛事接近每三天有兩項。香港特首李家超說，港府會做好「搭台」和「導演」的角色，推出琳瑯滿目的活動創造機遇，業界亦要演好自身角色，將人氣化為財氣。

香港政府舉行記者會，公布下半年將舉行約一百零六項盛事，連同上半年的一百零八項，香港全年辦二一四項盛事。港府財政司副司長黃偉綸說，預料下半年的盛事能吸引旅客數量比上半年多，如果勢頭好，全年訪港旅客的數字有機會衝擊五千萬人次，超越原先估算的四千六百萬。

他預計全年盛事本身可吸引一百七十萬旅客參與，可為香港帶來七十二億港元的消費額，經濟增加價值約四十三億港元。香港政府對這些盛事的金錢資助，遠遠低於這些盛事預計為香港帶來的消費額和價值增加，是「物超所值」。

港府記者會上公布下半年盛事，其中十五項全新，如文化藝術盛事基金支持全新的「武林盛舞嘉年華」，雲集超過一千名武術和舞蹈界高手，進行超過六十場表演和活動；M+博物館下月起會舉辦貝聿銘大型回顧展，部份展品是首次展出；十月有「香港演藝博覽」推動表演藝術交流和洽談交易；十一月底，會舉行「時裝設計周」；體育方面，會有世界棍網球U20錦標賽和WBSC五人制棒球世界盃，分別於八月和十月首次在香港舉行。

香港旅遊發展局總幹事程鼎一說，旅發局三月起成立盛事拓展專組，作為第一站聯絡窗口，收到超過四十個來自活動主辦單位的查詢，在初步評估後，協助尋找合適場地，並邀請相關政策局提供意見，當中一半活動與體育相關，目前有四個活動目標在今年舉辦。