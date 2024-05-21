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賴總統就職後邁入磨合期 學者分析兩岸情勢：美大選關鍵影響變數

中央社／ 台北21日電

總統賴清德就職後兩岸情勢怎麼走，學者分析，美國總統大選結果是關鍵影響變數；中國正致力於尋求改善中美關係，推估不會在現階段對台採取軍事冒進舉動。

政治大學國際關係研究中心今天在政治大學舉行「520後兩岸關係與區域安全展望座談會」，多名學者與會剖析賴清德就職後兩岸情勢走向。

政治大學東亞研究所特聘教授寇健文表示，美國總統大選結果將影響兩岸情勢走向，拜登（Joe Biden）倘若勝選，對於北京來說，可預期性較高；若是川普（Donald Trump）入主白宮，美國與盟友關係恐將趨於不穩，不同當選人將牽動台海情勢。

政治大學國際關係研究中心助理研究員曾偉峯研判，賴清德就職後，兩岸關係邁入磨合期，賴清德就職演說對兩岸關係畫出戰略紅線，在兩岸雙方都「戰略清晰」情況下，兩岸怎麼互動、怎麼交流，勢必走入一段磨合期。

曾偉峯指出，這段磨合期會在何時結束，關鍵在美國總統大選結果。推估美國總統大選結束後，美台關係仍然緊密，中國將處在「孤雛」角色中，其將會使用更多手段去維繫自身利益，包括對台灣繼續施加壓力。

國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤表示，中國現正致力於尋求改善中美關係，從最近美艦穿過台灣海峽、抵達南海、進入西沙群島海域一事來看，中共解放軍的反應算是低調，跟過往不一樣，這反映了中國正致力於改善中美關係。

馬振坤認為，共軍的溫和回應也顯示了，中美防長在新加坡香格里拉會談場邊會晤機率非常高，這場會晤也勢必將有些實質性討論，尤其是台灣海峽等區域安全局勢；在這個背景下，中共現階段也不至於對台灣採取軍事冒進舉動。

馬振坤剖析，用軍事解決台海問題是一筆怎麼樣都划不來的帳。

他說，對於北京來說，武力解決台海問題是「國家統一之戰」，除非其非常確定對台採取軍事行動，美國不會也以軍事回應；也就是說，台海戰爭不會升級為中美戰爭，北京才可能對台採取軍事動作。

馬振坤強調，「國家統一之戰」對北京來說是局部性戰爭，倘若美國介入升級為中美戰爭，將有核戰風險，也就是轉成為「國家生存之戰」，絕對划不來；中共現階段目標很清楚，致力尋求改善中美關係，避免在印太區域與美國有軍事衝突。

北京 川普 拜登 美國 賴清德

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