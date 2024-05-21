北京宣布制裁美前國會挺台議員蓋拉格 指其頻繁干涉中國內政

大陸外交部21日對美國前國會議員蓋拉格（Mike Gallagher）施行反制措施，公告指出，因蓋拉格近年頻繁採取干涉中國內政、損害中國主權和領土完整、侵犯中方利益的言行，依《中華人民共和國反外國制裁法》對其採取反制措施。

反制措施包括：凍結其在大陸境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止大陸境內組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；對其本人不予簽發簽證、不准入境。

蓋拉格自2017年以來在國會代表威州東北部，他以對北京採取鷹派立場出名。蓋拉格在2023年擔任眾院「中共問題特別委員會」主席，該委員會負責評估調查中國對美國在軍事、經濟和技術挑戰等面向是否影響美國國家安全。

蓋拉格在今年2月率領跨黨派議員訪台並表示，台灣一次次向世界展示如何抵禦中共霸凌，美國與台灣站在一起，透過深化美台領袖互動與經濟關係，可強化台灣海峽的和平與穩定。

此外，蓋拉格在4月推動眾議院通過法案，要求社群媒體TikTok中國母公司「字節跳動」（ByteDance）出售其股份，否則TikTok在全美可能面臨封殺。蓋拉格指出，字節跳動目前的所有權代表國家安全威脅。

蓋拉格今年2月宣布因「想重返私人生活」，不競選連任聯邦眾議員，接著在4月19日辭職。現於美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）擔任傑出會士（Distinguished Fellow）。

大陸外交部曾於2022年8月宣布對時任美國國會眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）實施制裁，聲明指出，裴洛西不顧中方嚴重關切和堅決反對執意竄台，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重踐踏一個中國原則，嚴重威脅台海和平穩定，中方決定據中華人民共和國有關法律，對裴洛西及其直系親屬採取制裁措施。