520各自畫紅線…若美中對抗不化解 學者直言兩岸難有大突破

賴清德總統20日就職演說的兩岸論述引起海內外各界議論。淡江大學中國大陸研究所助理教授洪耀南認為，賴清德的講話並非是要對北京所講，而是針對台灣內部，但北京對台獨定義已明確，現階段主張「一中一台」或「二中」都是台獨。另，他提醒，若美中關係無法化解，兩岸關係也就難有大突破，尤其在美中兩國近來高度對抗之下，台灣的選擇空間非常小。

洪耀南21日出席「賴蕭新政府上台後的兩岸關係」研討會指出，賴清德「520」就職演說重點回到中華民國，但就現階段的大陸而言，其對台獨定義已明確，不只是「說台灣共和國就是台獨，只要主張中華民國就是台獨」，意即「一中一台」或是「二中」都是台獨。

洪耀南認為，中華民國實際上是台灣內部現在的最大共識，賴清德20日的談話實際是對台灣內部而說，並非是要對北京所講，因為賴清德不論怎麼說，北京都不會滿意。而賴清德當然也想延續「蔡英文路線」，在這一基礎下，北京或台北20日明顯都在畫各自的紅線。

至於台灣與大陸兩邊的兩岸政策為何？洪耀南提到，北京一方面在推動兩岸民間交流，同時進一步加強北京反對台獨的政策。相對的，台灣亦同，在強化中華民國主權的同時，但也鼓勵兩岸交流，這是一個較大的共識。未來兩岸民間的交流，是一個較有機會能突破的地方，而政治談判跟政務談判可能性就會較低。

洪耀南指，民進黨的政策即是在既有基礎而不設前提之下能夠談，但這困難度很高。目前從人事安排上來看，不論是陸委會主委邱垂正還是海基會董事長鄭文燦，民進黨希望以較柔性的方式來對整個兩岸關係的基點，盼透過實質交流能夠累積雙方的善意。

不過，洪耀南表示，兩岸政策基本上都依附在大兩岸或美中關係上。若美中關係的衝突問題無法化解，兩岸關係大概就「很難會有大的突破」。他坦言，在美中兩國近期高度對抗之下，台灣的選擇空間就非常小。