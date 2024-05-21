布林肯賀賴總統就職 陸外交部要求美停止掏空一中原則

美國國務卿布林肯20日發表聲明，表示美國祝賀賴清德就職成為台灣第五位民選總統，並恭賀台灣人民再次展現其民主體制的強健與堅韌。對此，大陸外交部21日批評美方做法嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，並要求美方停止虛化、掏空一個中國原則。

根據美國之音報導，布林肯表示，美國人民和台灣人民間植根於民主價值的夥伴關係，在貿易、經濟、文化或民間方面不斷擴大和深化。美國感謝前總統蔡英文在過去八年任期內強化美國與台灣之間的關係。布林肯說，「美國期待與賴清德以及橫跨台灣政治光譜的伙伴攜手合作，推進我們的共同利益和價值觀，深化我們長期的非官方關係，維持台海和平穩定。」

對此，大陸外交部發言人汪文斌21日例行記者會上指出，美方做法嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重違背美所作的僅與台灣地區保持文化、商務和其他非官方關系的政治承諾，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

汪文斌強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。中方一貫堅決反對美台開展任何形式的官方往來，堅決反對美方以任何方式、任何藉口干涉台灣事務。

汪文斌說，「我們敦促美方立即糾正錯誤，切實恪守拜登總統不支持台獨、不支持『兩個中國』『一中一台』、不將台灣作為工具遏制中國等承諾，停止虛化掏空一個中國原則，停止以任何方式縱容支持台獨分裂勢力，停止破壞台海和平穩定」。

汪文斌並表示，「台獨是死路一條，縱容支持台獨註定失敗，任何外部勢力干預都阻擋不了中國統一的歷史大勢。任何挑戰一個中國原則、危害中國國家主權和領土完整的行徑，都必將遭到中方堅決有力回擊」。