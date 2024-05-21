賴總統一反蔡英文路線 學者憂兩岸軍事風險升高

在賴清德總統就職演說後，大陸國台辦、中央政治局委員兼外長王毅，以及大陸官媒評論等皆作出強硬回應，引起兩岸進入更高軍事風險的擔憂。國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤21日表示，賴總統對兩岸關係定位的描述展現「戰略清晰」，至於是否維持堅定反制作為的「戰術清晰」，或者保留一些處理的彈性，避免兩岸出現「非意圖性的衝突與摩擦」，新國安團隊必須慎重考量。

政大國關中心21日上午舉辦「520後兩岸關係與區域安全展望」座談會，針對賴清德總統520就職演說兩岸論述進行解讀。

馬振坤於會上指出，不同於前總統蔡英文過去八年對兩岸定位維持彈性空間，採取「戰略模糊、戰術清晰」策略，賴總統對兩岸關係定位做了清楚論述，展現「戰略清晰」，這與北京統一台灣目標明確的「戰略清晰」彼此矛盾。

他表示，因此對中共戰術上，如果賴總統維持過去蔡政府的「戰術清晰」，採取堅定作為的話，對岸會不會採取更加強勢的、挑釁式的侵犯舉動，目前還無法斷言，但風險必然是升高的。

馬振坤說，我方在戰術層次究竟要保留多大的彈性，避免衝突，是否採取堅定的反制動作，或者保留一些處理的彈性，避免兩岸出現「非意圖性的衝突與摩擦」，新的國安團隊要謹慎評估，也方能讓第一線執行任務的國軍、海巡有所遵循。

至於520後，兩岸軍事衝突風險是否升高？馬振坤表示，北京當局對台軍事壓迫不會因為520就職演說而有任何改變，北京的戰略目標非常清楚，在可預見的未來，解放軍在台灣周邊海空域的活動應會持續進逼，也包含中共海警在金馬水域，甚至台海周邊水域擴張其所宣稱的「海域管轄權」。