快訊

外送下一步／平台合併握有絕對議價權力 貿然提高抽成恐成三輸局面

車廂內一度漆黑！台電供電異常 高鐵4列車跳電停車、5列車延誤

中捷隨機砍人畫面曝！20歲男疑情緒失控持刀攻擊釀3傷 民眾浴血擒抱雨傘制伏

日經：中國加速晶片原料供應在地化 恐擠出外國晶圓、化學品等供應商

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
中芯國際等中國大陸主要晶片政策商正努力推動關鍵晶片原料與化學品的在地化供應。路透
中芯國際等中國大陸主要晶片政策商正努力推動關鍵晶片原料與化學品的在地化供應。路透

知情人士透露，中芯國際（SMIC）與長鑫存儲（CXMT）等中國大陸主要晶片政策商，正努力推動關鍵晶片原料與化學品的在地化供應，以反制美國的出口管制。

日經新聞報導，中芯國際去年起已加速要求客戶，幫助監控、驗證及採用當地供應商，採用的範圍涵蓋晶圓、化學品、氣體及其他在晶片製程中會用到的原料。中芯國際2020年底被美國納入實體清單，已持續探索國內的供應替代選項。

長鑫存儲也以國家政策為由，積極發起一項活動，調查當地供應商以取代外國來源。

這些行動顯示，中國大陸的最新在地化行動已不止於擴大採用國內晶片製造設備，還擴及上百種化學品、原料及氣體，可能會把外國供應商擠出當地市場。晶片製造商通常不願轉向新的原料供應來源和新的化學分子，因為任何變動都可能拖累良率下滑。

知情人士說，這些行動一開始應用於55奈米和40奈米等先進程度較低的晶片製程，但最終將適用於28奈米以下製程。

日經新聞引述晶片業主管指出，晶片製造商通常會給新的化學與原料製造商兩次機會，提交樣品進行驗證，但如今在中國大陸，當地供應商幾乎有無限次機會，因為晶片製造商極力想降低對外國供應商的依賴，這些原料和化學品製造商不止享有補貼，採用當地供應商的晶片製造商也能獲得獎勵」，「美國持續收緊出口管制的最大改變，就是（中國大陸）業者若有當地替代選項，就會強力推動排除外國供應商。

另一位主管說，晶片製造商仍維持與外國晶片化學品供應商的關係，以免突然傷害生產品質，但強力的誘因正在刺激中國大陸原料供應商的發展。例如，晶圓製造商矽產業集團，正壯大為信越化學、勝高及環球晶圓等產業領導者的競爭對手。

中國大陸晶片製造商也正擴大採用國內的濺鍍靶材（sputter target）、拋光墊（polishing pad）、拋光液（slurry）以及純度超高的化學品與氣體。這些關鍵的晶片製造原料市場是由3M、杜邦及住友化學等外國供應商主宰。

中國大陸一些知名度較低的原料與化學品製造商，也已成為重點企業。

中國大陸積極推動晶片供應鏈在地化
中國大陸積極推動晶片供應鏈在地化

中芯 美國

延伸閱讀

4月外銷訂單 傳產貨品接單…黑翻紅

新唐 BMC 晶片重拾動能

矽統 強攻觸控產品

社論／今年最重要財報 輝達非比尋常

相關新聞

不滿對台軍售 陸再制裁3美企

中國大陸商務部昨天以對台軍售為由，宣布制裁「美國波音防務、空間與安全集團」、美國通用原子航空系統公司、美國通用動力陸地系...

賴清德甫就任 傳中共第3艘航艦明日進行第2次海試

中國大陸第三艘航空母艦「福建艦」甫於本月8日完成首次航行試驗（海試），時隔僅兩周又將展開第二次海試？在賴清德總統20日正...

人民日報指賴520演說「販賣兩國論」 陸決不會聽之任之

中共中央黨報《人民日報》21日罕見地以四版全版全面回應賴清德總統520就職演說，並發表題為「『台獨工作者』一紙空文賣國禍...

陸駐日使館520辦涉台座談會 吳江浩警告：勿謂言之不預

賴清德總統20日就職典禮上，有30多名日本議員參加，對此大陸駐日大使吳江浩表示，「此舉違背中日四個政治文件精神和日方在台...

陸委會回應國台辦 稱賴總統談話已釋出最大善意

對於賴清德總統的520就職演說，大陸國台辦發言人陳斌華20日表示，充分揭露了其「台獨工作者」的本性。對此，陸委會晚間回應...

兩岸旅遊何時恢復？鄭文燦：有對等善意一切好談

準海基會董事長鄭文燦21日出席國策院座談會時表示，兩岸關係是國安的核心議題，兩岸和平則是執政基礎。不論外界如何解讀賴清德...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。