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兩岸旅遊何時恢復？鄭文燦：有對等善意一切好談

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
針對兩岸觀光旅遊何時恢復，準海基會董事長鄭文燦21日出席國策院座談會時表示，只要雙方有對等善意，一切都好談。記者／陳湘瑾攝影
針對兩岸觀光旅遊何時恢復，準海基會董事長鄭文燦21日出席國策院座談會時表示，只要雙方有對等善意，一切都好談。記者／陳湘瑾攝影

海基會董事長鄭文燦21日出席國策院座談會時表示，兩岸關係是國安的核心議題，兩岸和平則是執政基礎。不論外界如何解讀賴清德總統談話，最核心的議題就是要在和平的前提下追求繁榮。

針對賴總統就職演說，鄭文燦表示，國際媒體看到的是沒有逾越過去所謂的「紅線」，賴總統強調要維持現狀，也鮮明提出要保衛台灣民主，也有評論認為對岸的回應充滿挑釁。

鄭文燦說，「我想堅持自由民主憲政體制這個前提，是每個政黨都接受的，把這樣的表述看作是挑釁，很像在自我否定。」

鄭文燦表示，政府不主動改變現狀，也不能讓現狀被改變。中國很多灰色地帶的行動，某種程度就是在改變現狀。不論是海峽中線、M503航道或是其他灰色軍事行動，在國際社會看來，都無助於區域和平。他強調，「和平是唯一選項，戰爭不是選項」。

鄭文燦指出，如何務實處理兩岸分治分立的事實，北京、台灣或台灣內部不同陣營都有不同政策，這是無法迴避的議題，政黨論述無法取代政府的角色。

他呼籲北京重視、正視中華民國台灣的存在，也要正視台灣有一個民選政府，這個民選政府雖然沒有得到國際社會廣泛的外交承認，但仍得到堅定的支持。

針對賴清德就職演說提及可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊及學位生來台就學開始，鄭文燦表示，兩岸恢復對話是必然要走的路，但雙方要對等開放才是真正的開放。

在兩岸觀光旅遊方面，鄭文燦呼籲，要讓兩岸人員交流健康有序地恢復。至於台灣旅行團赴陸可否先行？鄭文燦回應稱，雙方有對等善意，一切都好談。

陸生政策上，目前在台碩博陸生約有2,000人，政府也已在今年1月推動陸生納入全民健保，建立恢復陸生學位生來台的基礎，希望北京方面也能讓陸生來台早日實現。

民進黨政府已內定鄭文燦出任海基會董事長，海基會預計6月初召開董監事聯席會議完成法定程序。鄭文燦表示，屆時會再與國策院合作，揭示未來海基會工作重點。

海基會 鄭文燦 陸生

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