人民日報指賴520演說「販賣兩國論」 陸決不會聽之任之

中共中央黨報《人民日報》21日罕見地以四版全版全面回應賴清德總統520就職演說，並發表題為「『台獨工作者』一紙空文賣國禍台」的評論文章指出，賴總統520演說「大肆宣揚分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，「販賣『兩國論』」。文章強調，台獨嚴重危害大陸國家主權、安全、發展利益。對此，大陸決不容忍、決不姑息，決不會聽之任之。

《人民日報》21日四版分別以「一個中國原則是維護台海和平的定海神針」、「堅持一個中國原則是國際社會普遍共識」、「恪守一個中國原則 堅決反對『台獨』」、「挑戰一個中國原則終將被時代潮流吞沒」、「『台獨』是死路一條，縱容支持『台獨』註定失敗」、「就台灣地區領導人『5·20』講話表態」、「始終堅定支持一個中國原則」、「『台獨工作者』一一紙空文賣國禍台」、「上合組織秘書長就中國台灣地區『5·20就職儀式』答記者問」等九篇文章，全面回應賴清德就職演說。

其中評論文章「『台獨工作者』一紙空文賣國禍台」形容，賴總統520演說是「大肆宣揚分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，「販賣『兩國論』、鼓吹『兩岸互不隸屬』，充斥著妄圖『倚外謀獨』『以武謀獨』的險惡用心，再次暴露其『台獨』的頑固立場」。

《人民日報》痛批賴清德「長期幹著『台獨』的勾當，卻打著和平的旗號，可謂是無賴至極。一邊以各種卑劣手段企圖謀『獨』，一邊奢談兩岸對話交流，完全是招搖撞騙。」

文章指，賴清德「大肆破壞台海地區和平穩定，鼓吹『靠實力達到和平的目標』，完全是自欺欺人。賴清德拉大旗給自己壯膽，極盡顛倒黑白、抹黑攻擊、媚外賣台之能事，其目的就是要向外國主子納『投名狀』，就是要把台灣民眾綁架到其『台獨』戰車上。一心走挑釁對抗的邪路，註定要撞南牆」。

評論重申中共對台既定立場稱，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，這是歷史和法理事實。」指賴清德「認賊作父，甘當外國反華勢力遏制中國的棋子」；「歷史早已證明，凡是數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，從來沒有好下場，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判！」

《人民日報》指出，「台灣地區領導人罔顧民意、逆流而動，釋放了謀『獨』挑釁、破壞台海和平穩定的危險信號，不僅與島內主流民意背道而馳，也與兩岸同胞的根本福祉背道而馳，與全體中華兒女的共同期盼背道而馳」。

「『台獨』與台海和平水火不容，『台獨金孫』只會禍害台灣子孫。大肆勾連外部勢力謀『獨』挑釁，粗暴阻撓限制兩岸正常交流交往，『台獨』分裂勢力的所作所為，嚴重損害兩岸同胞利益，只會把台灣推向危險境地」。