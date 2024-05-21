快訊

奇異果連皮吃更營養！營養素加倍攝取 有妙計可輕鬆「除毛」

伊朗總統墜機亡！全國哀悼5天6/28舉行選舉 民眾集體湧出悲痛祈禱

回去你的國家：黎巴嫩遣返330位敘利亞難民 「自願返鄉」的深沉無奈

賴清德甫就任 傳中共第3艘航艦明日進行第2次海試

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中國大陸第三艘航空母艦福建艦日前才完成為期八天的首次航行試驗任務，如今又傳出可能在22日進行第二次海試。（新華社）
中國大陸第三艘航空母艦福建艦日前才完成為期八天的首次航行試驗任務，如今又傳出可能在22日進行第二次海試。（新華社）

中國大陸第三艘航空母艦「福建艦」甫於本月8日完成首次航行試驗（海試），時隔僅兩周又將展開第二次海試？在賴清德總統20日正式就職後不久，上海海事局隨即發布航行警告，指長江口5月22日一大型船舶深水航道出口將實施交通管制。

從公告內容來看，與福建艦月初首度海試極為雷同，外界因此揣測可能是福建艦將展開第二次海試。福建艦第二次海試與首次海試相隔僅兩周時間，應顯示首次海試結果良好。

福建艦為中國大陸第三艘、第二艘自主建造的航艦，也是第一艘同時採用直通甲板和電磁彈射設計的航艦。福建艦在賴清德就任前後密集展開海試，也不無對台威嚇的意味。

本月1日8時許，福建艦從上海江南造船廠碼頭解纜啟航，赴相關海域開展首次航行試驗。中共海軍8日宣布，福建艦已於8日下午3時許完成為期八天的首次航行試驗任務，順利返回上海江南造船廠碼頭。

中共國防部新聞發言人張曉剛上周五在記者會上表示，福建艦首次航行試驗達到預期效果，下一步將按既定計劃展開後續試驗。

張曉剛並稱，「中國自主研製建造航母，是維護國家主權、安全、發展利益的需要。中國堅持走和平發展道路，奉行防禦性的國防政策，這是堅定不移的。」

中國大陸首艘國產航空母艦「山東艦」2018年5月13日至18日進行首次海試，時隔90餘天後才進行第二次海試。兩次海試期間，山東艦還上了一次船台。

對於福建艦此次竟只隔兩周就展開第二次海試，有大陸軍事專家稱，考慮到山東艦是中國自行打造的第一艘航艦，故首次海試與二次海試間隔時間較長，且期間進行較為詳細、完備的維護保養工作，也是無可厚非之事。

但福建艦為中國第二艘自行打造的航艦，加上過去幾年中國在大噸位艦艇建造和測試方面已有了更充足的經驗，福建艦進行二次海試所需時間大大短於山東艦並不意外。

中共國防部新聞發言人張曉剛指出，福建艦首次海試對動力、電力等系統設備進行了一系列測試。

專家指出，預期福建艦第二次海試重點仍為對主動力系統、輔助動力系統、傳動系統和電力系統等基礎內容的測試，但測試條件應會更為苛刻，標準設定也會更加嚴格，如讓相關系統和設備在極限狀態下持續運轉。

另，在第二次海試過程中，福建艦還可能以不同排水量的狀態投入測試，如測出航艦在輕載排水量、標準排水量和滿載排水量下的最大航速、航程、倒車速度和轉彎半徑等。

隨著一次次海試的進行也意味著，中國大陸距離「三航艦時代」已經不遠，對台軍事威嚇能力將進一步加大。

福建艦月初首次海試順利完成了動力、電力等系統設備一系列測試。（新華社）
福建艦月初首次海試順利完成了動力、電力等系統設備一系列測試。（新華社）

山東艦 福建

延伸閱讀

美「歡迎」賴清德就職演說 華府重申一中政策

賴清德：兩岸互不隸屬 觀光股三溫暖...飆漲變急殺

賴總統兒子、蕭美琴母親妹妹 低調出席觀禮

墨爾本歡慶賴總統就職 澳洲議員讚賴清德領導力

相關新聞

不滿對台軍售 陸再制裁3美企

中國大陸商務部昨天以對台軍售為由，宣布制裁「美國波音防務、空間與安全集團」、美國通用原子航空系統公司、美國通用動力陸地系...

陸駐日使館520辦涉台座談會 吳江浩警告：勿謂言之不預

賴清德總統20日就職典禮上，有30多名日本議員參加，對此大陸駐日大使吳江浩表示，「此舉違背中日四個政治文件精神和日方在台...

陸委會回應國台辦 稱賴總統談話已釋出最大善意

對於賴清德總統的520就職演說，大陸國台辦發言人陳斌華20日表示，充分揭露了其「台獨工作者」的本性。對此，陸委會晚間回應...

賴清德甫就任 傳中共第3艘航艦明日進行第2次海試

中國大陸第三艘航空母艦「福建艦」甫於本月8日完成首次航行試驗（海試），時隔僅兩周又將展開第二次海試？在賴清德總統20日正...

高檔超市倒閉背後浮現「黑色產業鏈」 陸經濟真的遇上大麻煩？

立足上海逾25年的知名高端連鎖超市「城市超市」（CITY SHOP），4月中無預警宣布全面關閉，在上海引發了不小的震驚。上海商業競爭激烈，店家開開關關是常態，然而城市超市對於許多老上海人來說，是一種不同意義的存在，而其消失也不只是傳統零售業被時代的浪潮淹沒這麼簡單，背後牽扯的恐是一條黑色產業鏈。

各國派團祝賀賴清德就職 陸國台辦：譴責干涉台灣事務

第十六任總統就職典禮20日舉行，諸多國家派員祝賀賴清德總統就職，而大陸國台辦則在20日深夜表示，堅決反對美國等建交國與台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。