不滿對台軍售 陸再制裁3美企

中國大陸商務部昨天以對台軍售為由，宣布制裁「美國波音防務、空間與安全集團」、美國通用原子航空系統公司、美國通用動力陸地系統公司等三家美國企業，禁止其從事與中方有關的進出口活動、新增投資等。

賴清德總統昨天就職上任，美中台關係備受關注之際，大陸商務部昨天連發兩則公告，分別是「不可靠實體清單工作機制關於對通用原子航空系統公司等三家美國企業採取不可靠實體清單措施的公告」和「不可靠實體清單工作機制關於將波音防務、空間與安全集團列入不可靠實體清單的公告」。

公告指稱，為維護大陸國家主權、安全和發展利益，根據大陸對外貿易法、國家安全法等有關法律，依據「不可靠實體清單規定」有關規定，對參與對台軍售的上述三家企業，採取禁止從事與大陸有關的進出口活動、在大陸境內新增投資，禁止高級管理人員入境，不批准和取消上述企業高級管理人員在大陸的工作許可、停留或者居留資格，及處以罰款等，並提到對先前已被列入「不可靠實體清單」的美企的處理措施。

近年來，北京不斷制裁參與對台軍售的美國企業，例如上述美國通用原子航空系統公司、美國通用動力陸地系統公司，因前者曾參與售台「MQ-9B」空中衛士無人機項目，和後者曾獲美國國防部為台灣升級M1A2T主戰坦克的合約，已雙雙於上月十一日，遭到大陸外交部宣布制裁，凍結其在大陸境內財產，及不准其高層人員入境等。

今年初總統大選前，大陸外交部也曾在一月七日，一口氣宣布對貝宜陸上和武器系統公司、聯合技術系統營運公司、宇航環境公司、ViaSat公司和Data Link Solutions公司等五家美國軍工企業實施制裁。