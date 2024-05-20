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各國派團祝賀賴清德就職 陸國台辦：譴責干涉台灣事務

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華在20日晚間，譴責美國等各國派員參加賴清德總統就職大典。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國台辦發言人陳斌華在20日晚間，譴責美國等各國派員參加賴清德總統就職大典。（記者廖士鋒／攝影）

第十六任總統就職典禮20日舉行，諸多國家派員祝賀賴清德總統就職，而大陸國台辦則在20日深夜表示，堅決反對美國等建交國與台灣進行任何形式的官方往來，並譴責干涉台灣事務。

大陸國台辦發言人陳斌華20日深夜以答記者問方式，就美國等各國派員參加總統就職大典一事表示，「世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，為世界上絕大多數國家所堅持和恪守，是大義所在、人心所向」。

陳斌華強調，大陸「堅決反對美國等建交國與中國台灣地區進行任何形式的官方往來，強烈譴責其以任何方式、任何藉口干涉台灣事務」。他敦促美方及有關國家「立即糾正錯誤，恪守一個中國原則和對中方所作嚴肅政治承諾，慎重妥善處理台灣問題，停止向『台獨』分裂勢力發出錯誤信號」。

他批評民進黨當局勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁，拓展所謂「國際空間」，其所作所為「完全背離島內主流民意，損害台海地區和平穩定」。他重申「台獨」是死路一條，縱容支持「台獨」注定失敗。陳斌華還強調，「民進黨當局『倚外謀獨』和外部勢力干涉只會給台灣民眾帶來深重禍害」。

台獨 美國 陳斌華

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