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中共前駐印尼大使陸慷 出任中聯部副部長

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
中國大陸駐印尼大使陸慷（右）本月12日剛辭行拜會印尼準總統普拉伯沃。 （取自中國大陸駐印尼大使館網站）
中國大陸駐印尼大使陸慷（右）本月12日剛辭行拜會印尼準總統普拉伯沃。 （取自中國大陸駐印尼大使館網站）

中共前駐印尼大使陸慷已出任中共中聯部副部長，在此之前，現年56歲的陸慷擔任大陸外交部新聞司司長、發言人職務期間，以措詞強硬的發言風格而廣為人知。

中國共產黨中央委員會對外聯絡部，簡稱中共中央對外聯絡部或中聯部，是中共中央負責對外工作的職能部門，對象包括各國的政黨、政治家及其國際組織。

據澎湃新聞，中共中聯部官網顯示，陸慷已任中聯部副部長。

公開資料顯示，陸慷出生於1968年5月，是大陸資深外交官，曾在大陸外交部國際司、軍控司、美大司、新聞司，和駐聯合國代表團、駐愛爾蘭使館、亞太經合組織、駐美大使館任職。

2019年陸慷調任北美大洋洲司司長，2021年底卸任後，於2022年2月抵達印尼，出任大陸第十三任駐印尼大使。

日前，大陸駐印尼大使館發布，12日陸慷辭行拜會印尼當選總統、國防部長、大印尼行動黨總主席普拉伯沃。陸慷也在其社交平台「X」上發文，離任之際和普拉伯沃依依惜別。

中共 印尼 大使館

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