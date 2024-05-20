陸駐日使館520辦涉台座談會 吳江浩警告：勿謂言之不預

賴清德總統20日就職典禮上，有30多名日本議員參加，對此大陸駐日大使吳江浩表示，「此舉違背中日四個政治文件精神和日方在台灣問題上所做承諾，釋放極其錯誤的政治信號」，大陸對此堅決反對，並要求日本「不得打著『議員外交』和民間、地方交流幌子，變相開展官方互動，圖謀突破現有框架」，最後還警告「勿謂言之不預」（原意為不要說沒有事先警告過）。

據大陸駐日大使館官網20日晚間消息，該館5月20日舉辦「台灣問題與中日關係」座談會，大陸駐日大使吳江浩發表主旨講話時表示，今天「台灣地區」新當選領導人舉行所謂「就職儀式」，日本30多名國會議員赴台「致賀」，公然為「台獨」分裂勢力撐腰站台，「此舉違背中日四個政治文件精神和日方在台灣問題上所做承諾，釋放極其錯誤的政治信號。中方對此堅決反對」。

吳江浩指出，民進黨自成立第一天起，就是徹頭徹尾的「台獨」分裂組織。民進黨頑固堅持「台獨」分裂立場，歪曲否定「九二共識」，在島內推行「去中國化」，搞「漸進台獨」，破壞兩岸交流合作，勾連外部勢力謀「獨」挑釁。他批評，「民進黨當局在島內繼續執政，只會破壞和平統一前景，擠壓和平統一空間，導致兩岸關係形勢更趨複雜嚴峻」。

同時，吳江浩還表示，聯大第2758號決議確定一個中國原則，成為國際關係基本準則和國際社會普遍共識，是所有成員國必須遵守的義務。「中日恢復邦交之時，日本政府就一個中國原則向中方作出鄭重承諾，表示充分理解和尊重中國政府關於台灣問題的立場，堅持遵循《波茨坦公告》第八條的立場，只與台維持『非官方實務關係』」，大陸「嚴肅敦促」日本政府「重信守諾，恪守一個中國原則，停止在台灣問題上越線挑釁，不得打著『議員外交』和民間、地方交流幌子，變相開展官方互動，圖謀突破現有框架」。

吳江浩批評，日本一些人持續鼓噪「台灣有事就是日本有事」，「歪曲解讀中方對台大政方針，大肆渲染『武力攻台』，竭力煽動恐慌情緒，個別政客甚至揚言『為台而戰』」。他重申大陸政府願盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力，「這不針對廣大台灣同胞，而是震懾『台獨』的根本王牌」。

吳江浩指出，當前台海局勢升溫，根源在於台灣當局企圖「挾洋謀獨」，外部勢力操弄「以台制華」，他質疑，「是誰長期對台非法售武？是誰在台島附近部署進攻性武器？是誰利用所謂『台灣有事』擴軍強武？答案不言自明」。

他警告，「如果日本將自己綁上分裂中國的戰車，日本民眾將被帶入火坑。這句話聽起來刺耳，但有必要說清楚說明白，勿謂言之不預」。

據公開資料，賴清德就職前後，大陸駐外大使已經在各地舉辦多場座談會，例如其駐英大使鄭澤光舉辦兩岸關係座談會；駐馬爾地夫大使王立新舉行媒體吹風會；駐幾內亞大使黃巍召開專題記者會，多個北京非洲友邦20日重申堅持一中原則等。人在哈薩克的中共政治局委員兼外長王毅強調，「台獨」分裂行徑，「構成對國際秩序最嚴重的挑戰，對台海現狀最危險的改變，也是對台海和平最重大的破壞」。