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陸委會回應國台辦 稱賴總統談話已釋出最大善意
對於賴清德總統的520就職演說，大陸國台辦發言人陳斌華20日表示，充分揭露了其「台獨工作者」的本性。對此，陸委會晚間回應，呼籲對岸正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民的選擇，並指賴的談話已釋出最大的善意，期盼中方用心體會，與我方相向而行，以回應雙方民意及國際社會的期待。
陸委會表示，賴總統今日就任中華民國第十六任總統，再次彰顯台灣民主成就，獲得國際社會的一致肯定，政府將持續捍衛國家主權及自由民主憲政體制，並將遵循台灣主流民意，以自信、穩健、負責任、團結的態度，推動兩岸事務，維護台海和平穩定現狀。
陸委會說，賴總統今日談話仍呼籲兩岸應以人民福祉為最高考量，追求台海和平、互利互惠、共存共榮，已釋出最大的善意，期盼中方用心體會，與我方相向而行，以回應雙方民意及國際社會的期待。
因此，對於賴清德倡議，兩岸可先從恢復觀光旅遊及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮，陸委會表示，將與相關部會審酌情勢發展，共同研議後續作為，推動穩健有序、互惠互利的雙邊往來，逐步累積善意。
陸委會說，未來政府將密切觀察台海情勢變化，依據中華民國憲政體制與相關法規，審慎推動對等尊嚴、健康有序的兩岸交流。
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