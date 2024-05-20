涉違紀違法 江蘇省政協副主席王昊被查

江蘇省政協副主席王昊涉嫌嚴重違紀違法被查。中共中央紀委國家監委網站5月20日公布，王昊涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監理紀律審查和監察調查。

根據財新網報導，王昊是中共二十大後繼江蘇省人大常委會原副主任劉捍東以來第二名落馬的江蘇副省級高官，也是2024年已公布的第26名被查的中管幹部。

公開資料顯示，59歲的王昊早年長期在徐州市工作，曾任徐州市委辦公室副科級秘書，徐州市委辦公室綜合四處處長，徐州市委辦公室副主任等職務。

王昊2001年調任邳州市委副書記、市紀委書記，後升至邳州市長。他在2007年調回徐州市任副市長，後兼任市政府黨組副書記。

王昊2017年調任江蘇省徐州市政協主席、黨組副書記，2018年任江蘇省宿遷市委副書記。他於2023年1月任江蘇省政協副主席，直到此次被查為止。

此前，曾任宿遷市委書記的仇和、張新實、繆瑞林，先後被查。