快訊

全機無人生還！伊朗總統與外長證實罹難 直升機墜境內東亞塞拜然省

賴清德520就職演說嚇到觀光股 這兩檔個股從大漲到跌停

伊朗總統確認墜機身亡 政治強硬派代表的意外之死？

中國紀錄片矮化台灣 學者：大外宣效果有限

中央社／ 台北20日電

中國環球電視網播出紀錄片宣傳「一中原則」，找來觀點貼近北京立場受訪者闡述看法。學者分析指出，這是中共典型大外宣手法，不過現在媒體管道多元，認知戰效果有限。

中國環球電視網（CGTN）18日在「觀點」單元播出長度21分鐘紀錄片「台灣解密（暫譯）」（TaiwanUntangled），全片由英國國會議員、不列顛工人黨領袖蓋洛威（George Galloway）主持，內容圍繞「台灣是中國的一部分」等「一中原則」。

這支紀錄片從台灣近代史談起，再談及現狀與未來。紀錄片內容聲稱，「歷史記載清楚表明，台灣始終是中國不可分割的一部分」；直言美國干涉「內政」，華府才是挑釁者，對台軍售是為了挑起「代理人戰爭」。

前新黨發言人王炳忠、兩岸犇報社長陳福裕、台北民眾陳崇真等人看法被帶入紀錄片中，講述「兩岸可以和平發展」、「台灣人應該跟上中國崛起」等論點。片末以「台灣人民或許會嚇阻台獨行為，這是中國大陸和台灣間的家事」作為結尾。

台北海洋科技大學通識教育中心助理教授吳瑟致今天對中央社表示，這是中共典型大外宣手法，不同於傳統外交方式，透過外國人口吻去為北京觀點增加說服力；這樣的模式可達成效果其實很有限。

吳瑟致解析，為中共宣傳人選多半有貼近北京立場明顯色彩，閱聽眾會有其判斷；現在媒體管道多元、網路開放自由，閱聽眾也不會只仰賴單一資訊來源，所以這樣的作法可達成效果其實很有限。

吳瑟致坦言，對於中共來說，這樣「亂槍打鳥」大外宣成本很低，只要可以影響到一小部分人，也算是有達成其目標。

吳瑟致認為，中共擅於操作這樣的認知戰，目的是透過國際宣傳壓縮台灣生存空間，也試圖塑造台灣民眾傾向北京立場的場景。台灣政府應該加強即時地傳遞正確訊息，讓台灣人民了解北京作為帶來的風險，又不違反台灣民主社會包容多元聲音的價值。

延伸閱讀

中柬大規模軍演登場 美憂北京擴大南海軍力野心

搭懷密線小火車 暢遊北京市郊

北京盼盡早加入DEPA 促進數位經濟互聯互通

美前副國安顧問：北京透過代理人與西方作戰

相關新聞

分析：中國無視西方壓力 仍與俄羅斯堅定結盟

俄羅斯總統普亭日前訪中，美國紐約時報中文網今天報導，訪中期間普亭與中共領導人習近平這兩位專制領袖，展現團結一致對抗西方壓...

王毅：讚賞塔吉克斯坦堅持一中、反對台獨

大陸外交部長王毅當地時間19日在與塔吉克外長穆赫里丁會談後共同會見記者時稱，對於塔方在台灣問題上堅定支持中方立場，堅定恪...

伊朗總統墜機 陸外交部：將為救援提供必要協助

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）等人乘坐的直升機墜毀後，大陸外交部周一發表談話，表示將為伊方救援工作提供必要支...

賴清德就任 陸商務部宣布制裁3家對台軍售美國企業

新任總統賴清德20日正式就任後，大陸商務部隨即以對台軍售為由，宣布制裁「美國波音防務、空間與安全集團」、美國通用原子航空...

陸高鐵票價大漲最高40％ 「中國驕傲」戳破拉經濟幻象？

高鐵無疑是中國人的驕傲以及中國進步的象徵。中國大陸高鐵運營里程目前已達到4.5萬公里，遙遙領先各國。中國國家鐵路集團有限公司（簡稱「國鐵集團」）指出，中國不僅已建成世界規模最大的高鐵網，在建規模也居世界之冠，高鐵成為中國當之無愧的「國家名片」。 然而，近期票價調漲的新聞，為何會被認為戳破了中國高鐵的神話，甚至是中國經濟的神話？聯合報數位版為讀者解析。

北京盼盡早加入DEPA 促進數位經濟互聯互通

中國大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文昨日在秘魯阿雷基帕參加亞太經合組織（APEC）貿易部長會議期間，與智利、紐西...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。