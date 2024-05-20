中國紀錄片矮化台灣 學者：大外宣效果有限

中國環球電視網播出紀錄片宣傳「一中原則」，找來觀點貼近北京立場受訪者闡述看法。學者分析指出，這是中共典型大外宣手法，不過現在媒體管道多元，認知戰效果有限。

中國環球電視網（CGTN）18日在「觀點」單元播出長度21分鐘紀錄片「台灣解密（暫譯）」（TaiwanUntangled），全片由英國國會議員、不列顛工人黨領袖蓋洛威（George Galloway）主持，內容圍繞「台灣是中國的一部分」等「一中原則」。

這支紀錄片從台灣近代史談起，再談及現狀與未來。紀錄片內容聲稱，「歷史記載清楚表明，台灣始終是中國不可分割的一部分」；直言美國干涉「內政」，華府才是挑釁者，對台軍售是為了挑起「代理人戰爭」。

前新黨發言人王炳忠、兩岸犇報社長陳福裕、台北民眾陳崇真等人看法被帶入紀錄片中，講述「兩岸可以和平發展」、「台灣人應該跟上中國崛起」等論點。片末以「台灣人民或許會嚇阻台獨行為，這是中國大陸和台灣間的家事」作為結尾。

台北海洋科技大學通識教育中心助理教授吳瑟致今天對中央社表示，這是中共典型大外宣手法，不同於傳統外交方式，透過外國人口吻去為北京觀點增加說服力；這樣的模式可達成效果其實很有限。

吳瑟致解析，為中共宣傳人選多半有貼近北京立場明顯色彩，閱聽眾會有其判斷；現在媒體管道多元、網路開放自由，閱聽眾也不會只仰賴單一資訊來源，所以這樣的作法可達成效果其實很有限。

吳瑟致坦言，對於中共來說，這樣「亂槍打鳥」大外宣成本很低，只要可以影響到一小部分人，也算是有達成其目標。

吳瑟致認為，中共擅於操作這樣的認知戰，目的是透過國際宣傳壓縮台灣生存空間，也試圖塑造台灣民眾傾向北京立場的場景。台灣政府應該加強即時地傳遞正確訊息，讓台灣人民了解北京作為帶來的風險，又不違反台灣民主社會包容多元聲音的價值。