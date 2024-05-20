中國國安部520發文 又扭曲聯大2758號決議

總統賴清德今天就職，中國國安部發文表示，美國等若干反中勢力近年不斷歪曲聯合國大會第2758號決議，稱這是曲解聯大決議，更是美台勾連大搞「台灣問題國際化」的罪證。

據微信公眾號中國「國家安全部」指出，美國打法理牌，民進黨當局打悲情牌，兩牌配合，妄圖掏空2758號決議一個中國。

中國國安部於微信公眾號的發文還說，美國透過官方、學界及輿論界，不斷重申「台灣地位未定論」，去年美國國會更通過「台灣國際團結法案」（TaiwanInternational Solidarity Act），曲解2758號決議。

中國國安部另指控，美國不斷透過慫恿「朋友圈」表態方式，挑戰2758號決議渲染氛圍，美台透過智庫學術研討等方式，妄圖掏空2758號決議的一中內涵，甚至美國務院個別高官也就此發布言論。

美國智庫「德國馬歇爾基金會」（German MarshallFund）4月底舉辦研討會，與會的美國國務院亞太副助卿藍墨客（Mark Lambert）表示，聯合國大會1971年通過的第2758號決議處理聯合國的「中國席位」問題。

他說，第2758號決議只是把原本由中華民國代表轉為中華人民共和國，如今中華人民共和國因自身利益，曲解、濫用這項決議，「我們需要共同反對中國對聯大2758號決議的曲解」。

中國國安部還說，美國挖空心思挑戰2758號決議權威地位，暴露加大打「台灣牌」力度、粗暴干涉中國內政。民進黨當局「倚美抗陸」、「倚美謀獨」。

中國國安部的發文雖凸顯一中原則不容挑戰，但今年1月諾魯與中華民國斷交，美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）當時表示，聯大第2758號決議未決定台灣地位、未排除任何國家與台灣建立外交關係，也未排除台灣有意義參與聯合國體系。

「德國馬歇爾基金會」印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）也曾指出，中國要用只有3段文字的聯大2758號決議來決定台灣的地位和未來，這是錯的，不僅違反台灣人民的利益，且違反更廣泛的全球社會利益，也將建立在規則之上的國際秩序置於危險中。