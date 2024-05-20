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中國航天員選拔 港官員：相信香港至少一人入選

中央社／ 香港20日電

中國第4批預備航天員的選拔工作正進行中，有香港官員表示，有信心香港至少有一人入選。

官方香港電台報導，創新科技及工業局局長孫東向媒體說，這次選拔首次納入香港專家，有關選拔很快有「好消息」公布，有信心香港至少有一人入選。

孫東表示，香港有120人報名參加中國航天員的選拔，約40人進入「初選」，10多人進入「複選」，最終多於一人進入第三階段的「定選」。

他說，雖然仍未知具體公布日期，但有信心香港最終至少有一人入選。

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