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中柬大規模軍演登場 美憂北京擴大南海軍力野心

中央社／ 台北20日電

美國媒體報導，中國兩艘海軍艦艇19日駛入柬埔寨西哈努克港，準備參與中柬有史以來規模最大的聯合軍事演習；華盛頓越來越擔心北京可能利用柬國的雲壤（Ream）海軍基地擴大其在南海影響力。

美國之音今天報導，中國海軍戚繼光號訓練艦和井岡山號071型船塢登陸艦，19日駛入柬埔寨西哈努克港的碼頭，參與歷時15天的中柬「金龍-2024」聯合軍事演習。這次兩國史上規模最大的軍演涉及陸軍聯合軍演以及海上聯合演習。

中方出動的演習部隊共有760人，而柬埔寨軍方則出動了1300名官兵和11艘艦艇。中國駐柬大使王文天在碼頭上對媒體說，中柬是鐵桿朋友。

在距離西哈努克港不遠處的雲壤，中國正出資協助改造一個最初由美國部分出資建造的海軍基地。且在改造工程開始後不久，兩艘中國海軍護衛艦去年12月便駛入並停靠在雲壤海軍基地。

其中雲壤海軍基地一個長達363公尺的新建碼頭曾引起各界的高度關注，但是柬埔寨政府否認這個碼頭是用來停靠航空母艦。

柬埔寨是中國在東南亞的堅定盟友，並且接受了中國數十億美元的投資和發展援助。但是華盛頓越來越擔心，北京將使用它來幫助柬埔寨升級改造，位於泰國灣入口處的雲壤海軍基地，擴大其在南海的軍事存在。

外電曾報導美國官員表示，雲壤基地有可能為中國海軍在靠近南中國海爭議海域的泰國灣入口處，提供了一個至關重要的戰略立足點。這裡距離馬六甲海峽（Malacca Strait）很近，戰略地位十分重要。

但王文天反駁了外界對雲壤基地的關切，聲稱中國海軍無論去哪裡，帶去的只是友誼、合作，而不是任何其他東西。

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