伊朗總統墜機 陸外交部：將為救援提供必要協助

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）等人乘坐的直升機墜毀後，大陸外交部周一發表談話，表示將為伊方救援工作提供必要支援與協助。

據央視新聞報導，大陸外交部發言人稱，中方對此事深感擔憂，並祝福萊希及機上人員安然無恙。 「我們正在密切關注相關事態，並將為伊方救援工作提供一切必要支持和協助。」

萊希19日搭乘直升機經山區遭遇大霧墜毀，目前萊希及機上人員生死未明，伊朗當局正展開大規模的搜救行動。