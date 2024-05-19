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北京盼盡早加入DEPA 促進數位經濟互聯互通
中國大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文昨日在秘魯阿雷基帕參加亞太經合組織（APEC）貿易部長會議期間，與智利、紐西蘭、新加坡、南韓部級官員共同舉行中國大陸與《數位經濟夥伴關係協定》（DEPA）成員部級會議。
據界面新聞，王受文表示，中方盡早加入DEPA，將促進中國與成員方數位經濟互聯互通，為各方企業提供廣闊的商業機遇。中方願與成員方妥善處理彼此關切，共同加快談判進程，同時積極探索推進電子提單、電子發票等領域務實合作。
DEPA成員積極評價中國大陸加入工作組取得的進展，表示願與中方相向而行，聚焦重點條款，推進各層級磋商，共同推動談判取得更大進展。
2021年11月1日，中方正式提出加入DEPA申請。2022年8月18日，DEPA成員成立中國加入DEPA工作組，正式啟動中國加入談判。
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