大陸特務猖狂？外媒：2個月來2度企圖綁架異議者、政治難民

法國世界報18日報導，法國國家安全總局和巴黎警察局調查發現，今年3月下旬及5月上旬，中國特務人員先後試圖在法國強行遣返異議人士及綁架維吾爾族政治難民，表現得特別任意和猖狂。

世界報報導並提到，與俄羅斯特務人員在案發後試圖掩蓋的作法不同的是，在上述兩起事件發生時，中國特務部門的官員都在現場，並未試圖秘密作案，也沒有在法國警方干預後逃離法國。

根據報導，巴黎第18區警方5月8日接獲報案，指2020年10月抵達法國生活、曾被關押在新疆再教育營的哈薩克籍維吾爾族女性古力巴哈（GulbaharJalilova），面臨綁架威脅。警方抵達時，當場發現多達約10名黑衣男子，並識別出這些中國特務行動小組的車輛。

報導指出，警方搜索其中6人，並在一名似乎擔任重要職務官員者的身上發現了公務護照，顯示此人與中國駐法國大使館有關。

法國國立東方語言與文明學院講師、歐洲維吾爾學院主席瑞函（Dilnur Reyhan）表示，古力巴哈在這一事件中受到嚴重創傷，這與她在土耳其伊斯坦堡遭遇的另一起綁架事件如出一轍，當時她被3名黑衣男子開車追趕。

報導提到，古力巴哈離開再教育營時曾被特務人員警告說，「如果敢講出這裡的事，無論妳在哪裡，我們都有很長的手，總能把你抓回來」。

根據報導，3月22日，來自廣東、現年26歲的中國異議人士凌華湛被中國特務人員綁架後試圖強制遣返，但他在巴黎戴高樂機場堅拒登機，在法國警方介入下，遣返才告流產，凌華湛重獲自由。這一案件曾在中國國家主席習近平日前訪問法國前夕，分別被法國電視2台（France 2）及雜誌披露，且法國國家安全總局對此案有全面的記錄。

報導指出，凌華湛在巴黎聖拉薩（Saint-Lazare）火車站附近過着不穩定的生活，他的護照被附近一家中國人經營的公司沒收。而法國情報機構認定，這家公司所在地充當了中國政府在巴黎的「幽靈警察局」，巴黎和法國其他地區也有幾個這樣的「警察局」，中國當局便透過這些「警察局」追捕海外異議人士。

報導提到，參與綁架凌華湛者共有7人，而前述巴黎聖拉薩地區的中國「幽靈警察局」負責人，也持有中國公務護照，因此也與中國駐法大使館有關。

報導直指，法國官方和巴黎警察局雖不願公開評論上述案件，私下卻毫不掩飾他們對中國特務在法國肆意妄為的憤怒。而法國外交部不具名官員表示，法方已向中國駐法代表傳達了訊息。但中國駐法大使館否認參與恐嚇古力巴哈，並聲稱法國媒體「捏造故事」。