夏寶龍結束澳門行 賀一誠：考核本屆政府、未談特首換屆

在大陸國務院港澳辦主任夏寶龍結束為期7天的澳門訪問行程後，澳門行政長官賀一誠19日表示，此次夏寶龍至澳門調研是為了考察澳門特區政府工作，並未談及行政長官換屆有關工作，相關問題要按照我們行政長官選舉法所鋪排的程序而定。賀一誠則未透露是否有連任意願，僅稱「有決定會通知你（媒體）」。

港媒《星島日報》指出，賀一誠於19日夏寶龍考察調研行程總結記者會中，不少媒體追問，澳門今年即將迎來回歸25周年，也是澳門政府換屆之年，賀一誠也被多次問到有關行政長官換屆選舉，以及他是否會角逐連任的相關問題。

對此，賀一誠強調，夏寶龍未提及關於澳門行政長官選舉事宜，並指夏寶龍此次到澳門訪問，是對當屆政府工作的考核，對有不足的地方提出建議，用以提高管理效率，並在包括行政、立法、司法的工作方面提出施政要求。他指，澳門目前正按照已公布的選舉程序，進行行政長官換屆選舉工作。

同時，賀一誠表示，關於選舉還未做出決定，「有決定時會通知你（媒體）」，他亦不會分享是否參選連任特首的意願相關問題。據了解，今年澳門行政長官選舉將於10月舉行，屆時將選出第6屆澳門特別行政區行政長官。

另，據港媒《信報》，賀一誠指出，夏寶龍此次至澳門考察調研日程更緊密、覆蓋面更廣泛，在澳門和横琴粵澳深度合作區的考察調研活動逾40場。除現場考察外，還先後與不同業界別代表交流，深入基層全方位了解澳門的整體情況。他指，夏寶龍還形容澳門是大陸的「掌上明珠」這個生動比喻，「澳門的重要地位不言而喻」。

賀一誠強調，澳門政府將按照夏寶龍的指示，用好推動澳門不斷向前發展的6項優勢，全力以赴，攜手澳門各界和居民，全面推動澳門各項事業取得新的進展，以及積極利用籌辦澳門回歸25周年和國家成立75周年「雙慶」活動的契機，做好包括擦亮澳門國際大都市的「金名片」。

此前，5月13日起，夏寶龍至澳門進行為期7天的考察。同時，這也是夏寶龍時隔近一年左右再度前往澳門訪問。