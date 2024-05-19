中駐英使館：敦促英恪守一中原則 慎重處理涉台問題

準總統賴清德「520」就職典禮在即，中國駐英國使館公使楊曉光近日主持中外媒體吹風會，闡述中方在台灣議題上的原則立場。他表示，中華人民共和國政府是唯一合法代表，不存在「兩個中國」「一中一台」，且一個中國原則是中國與所有國家建立和發展關係的根本前提和政治基礎，敦促英方恪守一個中國原則，慎重妥善處理涉台問題。

據中國大陸駐英國使館網站消息，楊曉光在中外媒體吹風會上針對「台灣問題」指出，台灣自古就是中國領土不可分割的一部分。1949年後，由於中國內戰延續和外部勢力干涉，海峽兩岸陷入長期政治對立，但中國的主權和領土從未分割也絕不允許分割，台灣是中國領土的一部分的地位從未改變也決不允許改變。

楊曉光接著說，1971年的聯合國大會第2758號決議從政治上、法律上和程序上乾淨徹底地解決包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，明確世界上只有一個中國，「台灣是中國的一部分，而不是一個國家」，明確中國在聯合國的席位只有一個，「中華人民共和國政府是唯一合法代表，不存在『兩個中國』『一中一台』」。

他強調，一個中國原則是中國與所有國家建立和發展關係的根本前提和政治基礎。從第一個同新中國建交的國家，到第183個建交國諾魯，都從政治上承諾堅持一個中國原則。

楊曉光表示，一段時間來，美國等少數西方國家蓄意歪曲挑戰聯大第2758號決議，炒作所謂「台灣地位未定論」，鼓吹支持台灣參加聯合國會議和活動，試圖歪曲、虛化、掏空一中原則，其實質是尋求將台灣作為遏制中國的工具，試圖打「台灣牌」搞「以台製華」。對此，中方堅決反對。「美方的圖謀絕對不可能得逞！」

楊曉光說，「台灣問題一直是中英關係的核心敏感問題」。中英之所以在1950年代初開始探索建立外交關係，而直到1972年才確立大使級外交關係，其中最核心的問題就是台灣問題。英方在1972年中英關於互換大使的聯合公報中明確表示，「承認中國政府關於台灣是中華人民共和國的一個省的立場，決定於1972年3月13日撤銷其在台灣的官方代表機構」，「承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府」。

楊曉光進一步稱，只有在英方作出這項明確承諾之後，中英正式外交關係才得以建立。「英方對此不應忘記，而應該恪守承諾，嚴格依照一個中國原則妥處涉台問題。」

談到「台灣新任領導人將於5月20日舉行『就職典禮』問題」，楊曉光指，今年1月，台灣地區選舉產生新一屆領導人。無論台灣地區選舉結果如何，都未改變台灣是中國的一部分、世界上只有一個中國的基本事實，更改變不了中國終將統一的歷史大勢。

最後，楊曉光呼籲，中方堅決反對任何與中國建交國以任何名義與台當局進行官方交往，堅決反對台當局參與聯合國機構及相關活動，敦促英國政府恪守一個中國原則，慎重妥善處理涉台問題。