520後兩岸漸暖？上海龍舟隊將先來台北參賽

準總統賴清德520就職前後，兩岸似乎出現些許暖意，除因應雙城論壇，北市府將邀上海市台辦工作小組來台踩點外，作為雙城論壇合作項目之一，6月初登場的「2024台北國際龍舟錦標賽」也將有來自上海的隊伍抵台參賽。據了解，根據名單，包括領隊、教練、槳手在內共17人已獲准，最快擬5月底來台，可能是新政府上任後首批。

隨政府交接，準總統賴清德的兩岸人事布局以「知中派」為主，未來是否有助兩岸務實交流，放寬大陸人士來台專業交流，或恢復團客赴陸等受到關注。

此前，4月20日，廣州市台辦主任曾衛東被批准來台，為總統大選後首個來台的大陸地方台辦首長。另，馬祖觀光協會理事長孫孝豪17日也證實，下月由福州市旅遊協會會長韓鳴帶隊的福州市旅行社「踩線團」一行28人，將赴馬祖考察，走訪南竿、北竿的主要景點。

如今，「2024台北國際龍舟錦標賽」將於6月8至10日登場，據了解，上海方面今年也將組團參加，包括領隊、教練、槳手在內共17人，申請已獲准，最快5月底抵台備戰。

2018年的「水岸台北2018端午嘉年華」活動期間，上海青浦也曾組團參加台北端午龍舟賽。知情人士表示，上海方赴台北參加龍舟賽，是兩市雙城交流合作項目之一，只要符合規定，一般都會正常推動。

據北市府日前發布新聞稿，對於「2024台北國際龍舟錦標賽」舉辦，市長蔣萬安說，今年來自世界各地共212支隊伍、5100名隊職員參加，包含日本、馬來西亞、澳洲、中國上海等國際好手跨海來台競技，賽事精彩可期。

今年2月，上海台辦也曾派處長級官員，來台參加台北燈節。當時，陸委會曾對台北市邀請上海代表團參加一事回應指出，只要是合於法規都會歡迎。

據了解，今年雙城論壇預料在7月或8月舉辦，因輪到台北市擔任主辦方，上海市台辦已提出將派工作小組先來台踩點，北市府則預計在520後再行文向陸委會報請核准。