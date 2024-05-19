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大陸商務部對台灣發起共聚聚甲醛 展開反傾銷調查

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國大陸商務部對台美歐日進口的共聚聚甲醛進行反傾銷立案調查。（新華社）
中國大陸商務部對台美歐日進口的共聚聚甲醛進行反傾銷立案調查。（新華社）

中國大陸商務部宣告根據《中華人民共和國反傾銷條例》第十六條規定，決定自2024年5月19日起對原產於歐盟、美國、台灣和日本的進口共聚聚甲醛進行反傾銷立案調查。台塑被大陸列為全球十五大共聚聚甲醛生產廠商。

央視新聞5月19日報導，大陸商務部表示，即日起對原產於歐盟、美國、台灣及日本的進口共聚聚甲醛展開反傾銷立案調查，本次調查確定的傾銷調查期為2023年1月1日至2023年12月31日，產業損害調查期間為2021年1月1日至2023年12月31日。

共聚聚甲醛，台灣稱為POM塑鋼，具機械強度高、高耐疲勞性、高耐蠕變性等力學綜合性能，可部分取代銅、鋅、錫、鉛等金屬材料，可直接用於或經改質後用於汽車配件、電子電器、工業機械、日常用品、運動器材、醫療器具、管道配件、建築建材等領域。

反傾銷 日本 甲醛

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