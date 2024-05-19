陸學者：美中若為台海爆發衝突 站隊美國的盟友屈指可數

賴政府即將上台，兩岸關係備受考驗，大陸學者就美中若為台灣爆發衝突分析指出，美國在全球雖有60多個盟友和夥伴，但當最壞情況發生時，站隊美國的盟友，恐怕一隻手都數得過來。

陸媒觀察者網翻譯北京清華大學戰略與安全研究中心研究員周波在南華早報的英文評論「在台灣問題上與中國發生戰爭，美國到底能指望誰？」指出，華盛頓指望盟國站隊參戰，可能是最佳狀態，但更有可能是一廂情願。結盟乃權宜之計。美國在本地區的聯盟更像是蕭伯納對婚姻的描述—一個關窗就睡不著的男人和一個開窗就睡不著的女人的結合。

周波舉了美國多個盟友的例子，一是泰國。一百多年來，泰國的外交政策一直是「隨風折腰」。如今，北京和曼谷的關係被官方描述為「中泰一家親」，中國已經超過美國，成為泰國坦克和船塢登陸艦等軍事裝備的主要供應商。

二是韓國。首爾對擁核的朝鮮深感擔憂，但不能對北京表現出任何敵意。看似頑固的親美總統尹錫悅。2022年，時任美國眾議院議長裴洛西訪問台灣引發解放軍在台灣邊實彈演習。之後，裴洛西訪韓，尹錫悅決定不見，充分說明首爾在中美之間如履薄冰，極力平衡。

三是日本，日本按照條約有義務向衝突中的美國軍隊提供後勤支持，也可能會讓美國使用其基地，但自己參戰的可能性不大。日本輿論普遍反對捲入台海衝突。「朝日新聞」去年的一項民意調查，只有11%的日本受訪者表示，日本自衛隊應該在戰鬥中加入美方；27%的人表示日本自衛隊根本不應該與美軍合作。

四是澳洲，自二戰以來，澳洲參與了每一場美國捲入的戰爭，看起來是最可靠的盟友。近年來，澳洲帶頭聯合華盛頓打壓華為，並支持建立安全組織，如AUKUS（澳洲、英國和美國的三方軍事聯盟）以及重振「四方會談」（美國、日本、澳大利亞和印度組成的多邊安全協商機制，QUAD）。若台海衝突，澳洲也可能讓美國使用其軍事基地。但坎培拉方面已明確表示，它沒有向美國承諾一定參與台海衝突，以換取美國核動力潛艇。

五是菲律賓，菲總統小馬可仕似乎鐵了心要加入美國陣營，不僅讓美國在菲部署九個軍事基地，還讓美陸軍在演習中部署中程陸基導彈系統。但菲律賓外交部長馬納洛去年4月也表示，菲律賓不會讓美國囤積武器用於任何對台行動，也不會允許美軍在這些地點加油、維修和重新裝彈。時間會證明這些承諾是否可靠。

六是印度，印度雖加入「四方會談」，它有安全因素考慮，但印度的存在使它不會成為軍事聯盟。印度作為一個正在崛起的大國和不結盟運動的發起者之一，它不需要依附於任何大國，它的雄心是有朝一日成為像中國一樣的全球大國。印度應該不希望被外界視為與經濟和軍事實力遠超自己的北方鄰居做對。

周波說，美國的盟友是否加入美國與中國的對抗，首先取決於美國自己是否參戰。如果華盛頓認為台灣最新領導人是一個「麻煩製造者」，像之前傳言美國前總統布希稱呼台灣前領導人陳水扁一樣，美國人憑什麼要用自己的鮮血為台灣開一張空白支票呢？

俄烏衝突也讓人三思。由32個國家組成的北約不敢與俄羅斯直接較量。俄羅斯的核彈的確比中國多，但中國軍隊的規模是俄羅斯軍隊的兩倍，國防開支是俄羅斯的三倍多。眾所周知，中國人民解放軍還擁有更先進的無人機、預警機和其他力量倍增器，如高超音速武器。

為什麼美國會有信心聯合幾個三心二意的盟友對抗中國呢？美國的「戰略模糊」已經說得夠多了。該戰略沒有明確表示是否會在衝突中向臺灣提供軍事援助。但對華盛頓來說，最大的戰略模糊來自北京：一個越來越強大的中國會對最終的和平統一更有信心，還是會越來越不耐煩並訴諸武力？

好幾個美國將軍已經公開預測了一些最壞的情況，但迄今為止，儘管民進黨再次上台，北京仍在強調和平統一。