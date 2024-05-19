傅聰：兩岸骨肉相連 聯大第2758號決議權威不容挑戰

準總統賴清德「520」就職前夕，中國大陸常駐聯合國代表傅聰近日表示，美方接連發表詆毀聯大第2758號決議權威性的言論，炒作「台灣地位未定論」，鼓吹支持台灣參加世衛大會等聯合國系統會議活動，挑戰一中原則。兩岸骨肉相連，民族根脈不可分離，「台灣必將回歸祖國懷抱」，這是歷史的必然趨勢，任何勢力都無法阻擋。「聯大第2758號決議權威不容挑戰。」

傅聰近日於人民日報撰文指，一段時間以來，美方官員接連發表「詆毀」聯大第2758號決議權威性的言論，炒作所謂「台灣地位未定論」，鼓吹支持台灣參加世衛大會等聯合國系統會議活動，誤導國際輿論，挑戰一個中國原則。「這種逆潮流而動、開歷史倒車、違反國際關係基本準則的行為，毫無疑問地將以失敗告終。」

傅聰表示，眾所周知，「台灣自古以來就是中國的一部分」，歷史經緯清晰，法理事實清楚。1943年《開羅宣言》和1945年《波茨坦公告》明確規定把日本「竊取」的包括台灣在內的中國領土歸還中國，這些具有國際法律效力的文件構成了戰後國際秩序的組成部分，也在法律上確認台灣是中國不可分割的領土。

傅聰接著提到，1971年10月，第二十六屆聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，從政治上、法律上和程序上乾淨徹底地解決包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，明確世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，而不是一個國家，明確中國在聯合國的席位只有一個，中華人民共和國政府是唯一合法代表，不存在「兩個中國」、「一中一台」。

此外，傅聰稱，在聯大第2758號決議以壓倒性多數通過前，美國曾夥同個別國家推動「雙重代表權」提案，妄圖製造「兩個中國」、「一中一台」，遭到絕大多數與會國家反對。美國的提案在當年遭到失敗，成為一紙廢案，如今美方故伎重演，再次妄圖混淆視聽、顛倒是非，更不可能成功。

傅聰說，事實一再證明，任何虛化一中原則、曲解聯大第2758號決議的謬論，在國際都沒有市場。聯大第2758號決議通過後，1972年5月第二十五屆世界衛生大會依據決議通過25.1號決議，再次確認一中原則。聯合國秘書處法律事務辦公室出具多份法律意見，明確指出「台灣是中國的一部分」「如需在秘書處文件中提及『台灣』，則必須使用『中國台灣省』這一表述」。

傅聰批評，「美方和民進黨當局無視鐵一般的事實和法律定論，一再歪曲聯大第2758號決議，無非是為服務自己不可告人的政治目的，世人對此看得一清二楚。」

此外，傅聰指，擔任中國常駐聯合國代表以來，感受到聯合國毫不動搖堅持一個中國原則，一以貫之遵循聯大第2758號決議處理「涉台問題」。聯合國秘書長古特雷斯多次重申，聯合國立場十分明確，就是遵守聯大第2758號決議，遵守一個中國原則，聯合國的所有行動都以此為依據。第七十八屆聯合國大會主席方濟各強調，聯合國始終堅持一個中國原則，這是聯合國體系的核心基石、重中之重。中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，聯合國不會以任何形式偏離一個中國原則。

傅聰強調，「海峽兩岸骨肉相連，民族根脈不可分離。中國終將完全統一，台灣必將回歸祖國懷抱。」這是14億多中國人民的堅定意志，也是歷史的必然趨勢，任何勢力都無法阻擋。相信中國政府和人民維護國家主權和領土完整、反對「台獨」分裂、實現國家統一的正義事業，一定將繼續得到聯合國及廣大會員國的理解和支持。