柬埔寨推動366億美元基礎建設 中日兩國競逐

柬埔寨是中國大陸的「鐵桿朋友」，但也與日本交好，最近柬埔寨正推動國內基礎設施建設，預計最終耗資366億美元（約1兆1千7百億台幣），柬埔寨已向中日兩國招手，協助其建設並融資。

環球網引述卡達半島電視台報導，這項計畫若進行順利可在10年內徹底改善全國道路交通和物流網路。柬埔寨政府和私營企業確實會為該國的基礎設施項目提供資金，但中國和日本的投資占主要部分。

中日兩國是擁有柬埔寨最高外交關係稱號—「全面戰略合作夥伴關係」僅有的兩個國家。

就中國而言，到目前為止，中國的共建「一帶一路」倡議已經引領基礎設施建設，其中包括一些重大項目，比如從首都金邊到沿海城市西哈努克的第一條高速公路。

就日本而言，日本保持著自己的進程，將重點放在一系列專案上，比如新建廢水處理設施和升級現有道路。東京大學學者柴崎隆一表示，「與中國的基礎設施投資相比，日本的投資額非常有限。因為中國的投資非常多，我們需要找到細分市場，以填補空白，或以更高的視角調整投資」。

報導稱，近年來，北京不再投資一些大型項目，而是向預期回報良好的項目傾斜。這些項目通常以「建造—運營—轉讓」協議的形式提供資金，根據協定，監督工作的公司承擔開發費用，以換取在預定期限內完成專案所產生的收入。在協議結束時，所有權將轉移給東道國政府。柬埔寨宏大願景的關鍵部分將有賴於這種融資。

一家新加坡航運公司在柬埔寨專案的開發主管馬修·歐文說：「每個人都有自己的影響力，每個人都有自己的收穫。這甚至不是一場比賽，就像一群國家試圖成為柬埔寨最好的朋友。柬埔寨對任何願意讓其變得更好的國家都是開放的，如果他們想要競爭誰能建造最大的橋樑，那就去吧。」