博明：美國要讓1百公里寬的台灣海峽 成為阻絕中國的「護城河」

美國前副國安顧問博明日前表示，為嚇阻中國大陸，台灣以及美國的盟友夥伴有必要強化集體作為，讓台灣海峽成為中國大陸難以跨越的「沸騰護城河」。寬達100多公里的台灣海峽就是台灣的護城河。

博明是近日在倫敦親保守黨智庫「政策交流」與主責安全事務的英國內政副大臣圖根哈特對談，並推廣新書「金城湯池」（The Boiling Moat: Urgent Steps to Defend Taiwan，直譯為「沸騰的護城河：保衛台灣的緊急步驟」）提出上述看法。

中央社報導，在「金城湯池」一書，博明與其他共同作者主要著重軍事領域的嚇阻作為。博明說，這是因為國家力量在其他領域的展現，包括外交、經濟、資訊戰，若沒有高度可信的「硬實力」作為堅實基礎，就無法有效發揮作用。

博明表示，中國向莫斯科及其戰爭機器、以及伊朗當局及其恐怖分子代理人提供實質支援。中國能夠這麼做，憑藉的是它的經濟實力，而歐洲和美國作為中國最重要的兩個市場，事實上有條件制衡中國、削弱中國對歐美安全繁榮的打擊能力。

考量與歐美的經貿投資活動對中國的重要性，博明說，歐美確實有條件讓中國付出代價，讓中國不再能輕易「如寄生蟲般靠著歐美市場（的養分）茁壯」，甚至支持代理人戰爭。

博明指出，近年世界局勢呈現自由民主國家在安全嚇阻的一系列崩壞，從阿富汗民選政府倒台、美國倉促撤軍開始，約6個月後，俄羅斯總統普亭全面侵略烏克蘭，「我不認為這只是巧合」。

博明指出，為嚇阻中國，台灣以及美國的盟友夥伴有必要強化集體作為，讓台灣海峽成為中國難以跨越的「沸騰護城河」。寬達100多公里的台灣海峽就是台灣的護城河，「想想看，為了能夠擁有像這樣的護城河以阻絕俄羅斯，烏克蘭願意付出多少來換」。

中國近來在金門、馬祖等台灣離島地區升高「灰色地帶衝突」和軍事威嚇。一旦離島遭遇中國武力攻擊，美國是否會採取軍事手段回應，博明認為，美國目前對此態度模糊。至於外傳美軍特種部隊進駐台灣離島，博明說，他被告知，相關報導極度誇大」。

不過，博明認為，一旦北京決定進犯金馬等離島，這可能反而引發美軍進駐台灣本島，讓中國更難拿下台灣。

博明指出，中國的軍事能力確實已足以輕易突破離島防衛，但進犯離島恐怕不是明智之舉，因為北京不會因此在戰略層面大有斬獲，卻可能觸發西方和日本的聯合回應，包括為美軍進駐台灣本島提供契機。

至於中國國家主席習近平權力是否穩固，博明說，據他了解，儘管習近平的領導未能完全服眾，目前還沒有跡象顯示對他不滿的人士正匯聚成有組織的反對力量，「這麼做的風險實在太大」。