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今年雙城論壇 盼促成小貓熊交流

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導

台北市動物園貓熊繁衍計畫受關注，另一瀕危的小貓熊也亟需交流，台北市長蔣萬安去年赴「雙城論壇」，主動提及希望兩岸小貓熊能交流繁殖，盼藉雙城平台合作。副市長林奕華表示，雙城論壇今年在台北舉辦，雙方應有機會就此議題討論如何進一步合作，北市府希望能夠促成小貓熊交流。

小貓熊因園內近親繁殖，需要更多基因配對，蔣萬安去年當面向上海市長龔正表達交流保育繁殖，外界當時評估，若成功促成「小貓熊外交」，更有契機促成大貓熊「圓仔」的保育繁殖，也證明非政治敏感的議題，能讓兩岸持續交流。

動物園園長諶亦聰表示，與上海動物園持續保持良好互動，希望有機會邀對方能來參加雙城論壇，針對已擇定的合作物種小貓熊簽訂協議書。

動物園發言人曹先紹說，小貓熊族群管理上，陸方仍在盤點個體間的親緣關係，有無適合個體可以交流，台北動物園對此樂見其成。

曹先紹表示，動物園現有小貓熊包含7公、5母，今年園內的「可頌」與日本「未來」交換，明年較有希望進入繁殖季，將來上海動物園若有個體來台，屆時就會有2對繁殖個體可以孕育下一代。

動物園 小貓 貓熊

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