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兩岸未解凍 大貓熊繁衍望春風

聯合報／ 記者林佳彣洪子凱葉冠妤／台北報導
台北動物園大貓熊「圓仔」正值繁殖期，7月將滿11歲，繁衍計畫遲遲未有進展，備受各界關注。圖為去年迎10歲，圓仔打翻生日蛋糕的萌樣。本報資料照片
台北動物園大貓熊「圓仔」正值繁殖期，7月將滿11歲，繁衍計畫遲遲未有進展，備受各界關注。圖為去年迎10歲，圓仔打翻生日蛋糕的萌樣。本報資料照片

台北動物園目前有3隻雌性大貓熊，繁衍計畫遲遲未有進展，隨賴清德政府520上任，知情人士不諱言「大貓熊難脫政治，在兩岸急凍下恐怕卡關」；園方本月有向中央表達，希望大貓熊若有機會來台，需要農業部大力幫忙。副市長林奕華表示，未來會向新政府反映，盼拿掉政治，真的為動物保育努力。

農業部林保署副署長廖一光說，尚未接到北市府或北市立動物園傳達大熊貓繁衍計畫一事。

大貓熊「團團」2008年與「圓圓」結伴來台，團團前年離世，動物園現有3隻雌性大貓熊，分別是2004年8月出生的「圓圓」，以及其2013年7月、2020年6月與「團團」所生女兒「圓仔」與「圓寶」。將滿20歲的圓圓已從繁殖群退役，如今外界相當關注即將11歲的圓仔，甚至圓寶，是否有機會參與保育繁殖計畫。

「大、小貓熊交流難脫政治。」知情人士直言，兩岸建立互信基礎後，仍要確保相關法令文件缺一不可，否則恐陷入卡關或互相陷害的猜忌。據了解，臥龍專家群樂見大貓熊域外保育，也願給技術協助，但關鍵取決國台辦態度；陸方確實知道台北動物園的意願，然而大貓熊作為重要的外交資產，官方仍不鬆口談論此事。 

林奕華表示，從保育角度看，大貓熊一旦錯過適當年紀，不利繁衍後代，園方一直向市府反映，也在一些場合向陸方表達意願，希望能促成。此事涉及中央，農業部態度相當重要，然而兩岸氛圍不好，海基會、海協會無太多實質交流。

林奕華說，新政府剛上任的事務多，市府未來會向中央反映，盼拿掉政治，真的為動物保育立場努力。

動物園長諶亦聰表示，園方持續與陸方保持良好互動，能否推進繁殖計畫，仍視大陸國台辦與台灣政府的態度。園方持續向中央表達訴求，最近一次是5月，大貓熊若有機會來台，需要農業部大力幫忙。不論政治局勢如何，圓仔、圓寶的繁殖計畫不能等，動物園已準備好迎接新寶寶到來，近期新舊內閣交接，「盼有新氣象、新機會。」

「團團」前年腦部病變，當時陸方也曾來台探視，彼此專家交流是否還暢通？動物園發言人曹先紹說，雙方仍有聯繫，動物保育較不受政治影響；園方對外界期待大貓熊「非生不可」的期待樂觀其成，但箇中問題不見得是動物園能片面解決。

動物園 貓熊 農業部

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