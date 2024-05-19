福州踩線團 下月走訪南北竿

五月十七日，第七次福（州）馬（祖）磋商會在福州舉辦，雙方就產業合作、生態保護、青年交流、文旅合作、海上客貨運航線發展等方面的十二個議題進行磋商，達成多項共識。

現場並舉行了福馬濕地生態保護、福馬旅遊合作、福馬生態養殖產業三份共識書互換儀式，以及福州台灣會館馬祖青少年研學基地揭牌儀式。

此次磋商會作為第廿六屆海峽兩岸經貿交易會重要活動之一，延續前六次做法，由福州與馬祖共同策畫舉辦。

而在福馬旅遊合作方面，雙方達成涵蓋旅遊資源、健康旅遊、文旅資訊交流、旅遊服務標準和溝通機制合作等五項共識。

其中，包括共同設計並推廣特色旅遊線路；支持馬祖建立高端健康管理中心；構建高效的資訊交流平台；探索並實施簽證簡化流程、增開航班、推動海上直航常態化等便利化措施。

福州市旅遊協會會長韓鳴受訪表示，互換共識文本以後，未來將進行兩岸的資源共享，客源互送，做到互利共贏。

他說，福州旅遊資源豐富，不僅有山水資源，還有豐富的溫泉資源，「所以我們很希望馬祖的鄉親，能夠到福州來，感受一下『有福之州』的福泉金湯。」

馬祖觀光協會理事長孫孝豪同樣指出，這次交換共識文本，基本上是強化福州和馬祖的旅遊合作。

他表示，下個月，將迎來由福州市旅遊協會會長韓鳴帶隊的福州市旅行社踩線團一行廿八人，初步三天兩夜的行程，走訪南竿、北竿的主要景點，規畫涵蓋八八坑道、北海坑道、戰爭和平紀念館等。