遠東成關鍵 普亭訪哈爾濱

俄羅斯總統普亭日前訪問中國大陸，除北京，他還去趟哈爾濱。陸媒引述分析指出，哈爾濱是中國最有俄羅斯情結的城市，且在俄羅斯「向東轉」的背景下，俄羅斯已將遠東開發上升到國家戰略層面，因此很重視俄羅斯遠東和大陸東北地區的地方合作。

觀察者網報導，普亭十六至十七日訪問大陸。在哈爾濱，普亭出席了第八屆中俄博覽會和第四屆中俄地方合作論壇開幕式、與哈爾濱工業大學的師生會面、向蘇聯紅軍烈士紀念碑獻花、參觀了東正教聖母守護教堂。

新華社報導，普亭告訴哈爾濱工業大學師生，俄方願同中方繼續加強合作，為兩國青年提供更多交流學習平台。隨著俄中合作領域愈來愈廣、水平愈來愈高，需要愈來愈多既懂兩國語言、又精通專業領域的人才。

華東師範大學俄羅斯研究中心執行主任劉軍認為，哈爾濱本身是中國最有俄羅斯情結的城市，也是中俄合作的前沿陣地，普亭去哈爾濱體現了他對中俄地方合作的重視。

俄羅斯國際事務委員會學術委員會主任科爾圖諾夫表示，哈爾濱是俄中合作的重要象徵，兩國許多雙邊互動都是通過哈爾濱進行的。顯然，普亭希望將哈爾濱提升為雙邊在商業、教育、文化和人文交流等各領域合作的天然樞紐。

觀察者網稱，俄羅斯過去的經濟重心長期在靠歐洲區，對遠東、西伯利亞的開發力度不夠。近年來，在俄羅斯「向東轉」的背景，近兩年普亭多次視察遠東，遠東開發已上升到國家戰略層面，為該區設置了一些超前發展區、制定了一系列優惠政策。

「他想把遠東的開發和振興作為抓手，帶動整個俄羅斯的振興，因此很重視俄羅斯遠東和中國東北地區的地方合作。」劉軍說，俄羅斯遠東和大陸東北合作有前景，但不能幻想短期內有很大的成果，需要時間和耐心。