陸農業農村部長落馬 本屆政府第3人

中共中央紀委國家監委網站昨日下午四時公告，「農業農村部黨組書記、部長唐仁健涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查」。唐仁健成為大陸本屆政府繼外交部長秦剛、國防部長李尚福之後，第三位任上「落馬」的部長。

唐仁健最後一次公開露面僅是遭調查前三天的事。據農業農村部網站消息，大陸全國鄉村人才工作會議十五日在陝西咸陽召開，唐仁健出席會議並講話。會前，唐仁健曾在咸陽市研究有關人才返鄉創業、農民培訓就業等事項。

公開資料顯示，唐仁健現年六十二歲，是經濟學博士，中共黨員，長年在大陸農業部門任職。曾於二○一四年至二○一六年出任廣西壯族自治區政府副主席、黨組副書記；二○一七年至二○二○年任甘肅省委副書記、省長。

中共二十大後，唐仁健於二○二○年十一月出任中共中央農村工作領導小組成員兼辦公室主任、農業農村部黨組書記，同年十二月出任農業農村部部長。二○二三年初，俗稱「農管」的農業綜合行政執法隊曾強推「退林還耕」等政策，一度引發多地官民衝突。

唐仁健是中共二十大後第三位任上落馬的部長，但秦剛、李尚福遭免職原因至今不明，唐仁健則是直接由中共中央紀委國家監通報其遭調查。

秦剛去年六月廿五日在北京會見越南外長等人後便未再公開露面，期間大陸外交部曾稱他因健康原因無法出席在印尼舉行的東協外長會議。在「消失」約一個月後，大陸全國人大常委會於去年七月廿六日決定免去秦剛外長職務。

李尚福也是突然消失於公眾面前，他最後一次公開露面是在去年八月於中非和平安全論壇演說。因同時段有多名中共火箭軍將領及軍工企業高層被免職，傳言李因涉嫌貪腐案而被調查，但大陸國防部一概以「不了解情況」回應。

大陸全國人大常委會去年十月廿四日決定免去李尚福的國務委員、國防部部長職務；同時免去其國家軍委委員職務。會議也免去了秦剛的國務委員職務。李尚福的中共中央軍委委員職務則於今年二月底悄悄被從國防部網站移除。

在唐仁健之前，大陸今年以來已經有十七名中管幹部被黨紀政務處分、十五名中管幹部被逮捕，另有十三名高階官員被判刑。「中管幹部」是指在中組部備案、由中共中央任免的幹部，一般為副部級以上官員。