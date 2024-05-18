繼秦剛、李尚福…陸本屆政府第3位部長落馬！農業農村部長遭調查

據央視新聞快報，大陸農業農村部黨組書記、部長唐仁健「涉嫌嚴重違紀違法」，目前正接受中共中央紀委國家監委紀律審查和監察調查，成為大陸本屆政府繼外交部長秦剛、國防部長李尚福後，第三位任上「落馬」的部長。

中更中央紀委國家監委網站18日16時公告，「農業農村部黨組書記、部長唐仁健涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查」。

大陸農業農村部網站顯示，唐仁健最後一次公開露面是在三天前的5月15日，當時他出席在陝西咸陽召開的全國鄉村人才工作會議。

公開資料顯示，唐仁健1962年8月生，經濟學博士，中共黨員。唐仁健長期在大陸農業部門任職，並曾任廣西壯族自治區政府副主席、黨組副書記；甘肅省委副書記、省長。

中共二十大後，唐仁健於2020年11月出任中共中央農村工作領導小組成員兼辦公室主任、農業農村部黨組書記，同年12月出任農業農村部黨組書記、部長。