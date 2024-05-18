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普亭訪陸特地前往哈爾濱 陸媒：重視俄遠東與東北合作

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
俄羅斯總統普亭16至17日訪問大陸，除了北京，他還去了趟哈爾濱。圖為普亭17日在哈爾濱工業大學演講。（取自觀察者網）
俄羅斯總統普亭16至17日訪問大陸，除了北京，他還去了趟哈爾濱。圖為普亭17日在哈爾濱工業大學演講。（取自觀察者網）

俄羅斯總統普亭日前訪問中國大陸兩天，除了北京，他還去了趟哈爾濱。陸媒引述分析指出，哈爾濱本身是中國最有俄羅斯情結的城市，且在俄羅斯「向東轉」的背景下，俄羅斯已經將遠東開發上升到國家戰略層面，因此很重視俄羅斯遠東和大陸東北地區的地方合作。

觀察者網報導，普亭16至17日訪問大陸。在哈爾濱，普亭出席了第八屆中俄博覽會和第四屆中俄地方合作論壇開幕式、與哈爾濱工業大學的師生會面、向蘇聯紅軍烈士紀念碑獻花、參觀了東正教聖母守護教堂。

中國國際關係學會副會長、華東師範大學俄羅斯研究中心執行主任劉軍認為，普亭前往哈爾濱能使國事訪問更豐滿、更有意義、更有成果。另外，哈爾濱本身是中國最有俄羅斯情結的城市，也是中俄合作的前沿陣地，普亭去哈爾濱也體現了他對中俄地方合作的重視。

俄羅斯國際事務委員會學術委員會主任科爾圖諾夫表示，哈爾濱是俄中合作的重要象徵。20世紀以來，中俄許多雙邊互動都是通過哈爾濱進行的。顯然，普亭希望將哈爾濱提升為雙邊在商業、教育、文化和人文交流等各領域合作的天然樞紐。

科爾圖諾夫並指出，哈爾濱市和黑龍江省有很多未開發的潛力，在與俄羅斯遠東地區的跨境合作中尤為重要。他還提到近年黑龍江經濟增長放緩、人口外流等問題，他認為與俄羅斯的合作可能是克服這些問題的途徑之一。

觀察者網指出，俄羅斯過去的經濟重心長期在靠歐洲區，對遠東、西伯利亞的開發力度不夠。近年來，在俄羅斯「向東轉」的背景，近兩年普亭多次視察遠東，遠東開發已上升到國家戰略層面，為該區設置了一些超前發展區、制定了一系列優惠政策。

「他想把遠東的開發和振興作為抓手，帶動整個俄羅斯的振興，因此他很重視俄羅斯遠東和中國東北地區的地方合作。」劉軍說。

然而，劉軍認為目前的政策效果仍不明顯，他指出，遠東雖然資源豐富，但在開發過程中面臨資金投入不足、基礎設施不夠、人口下降、年輕人流失等困難。他表示，俄羅斯遠東和大陸東北合作是有前景的，但不能幻想它短期內有很大的成果，需要時間和耐心。

俄羅斯 哈爾濱 普亭

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