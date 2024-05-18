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中國公民記者張展出獄行蹤成謎 美國表達關切

中央社／ 北京18日電
中國公民記者張展5月13日服刑期滿，但行蹤成謎。 路透資料照
中國公民記者張展5月13日服刑期滿，但行蹤成謎。 路透資料照

中國公民記者張展13日刑滿出獄，但至今行蹤成謎。根據美國駐中大使館消息，美國國務院發表聲明，表達對張展案的關切。

張展因2020年2月前往湖北武漢披露當地COVID-19疫情的實情，同年5月被中國當局逮捕，事後並依「尋釁滋事」罪將她判刑4年。她在今年5月13日服刑期滿。

不過，根據目前所有已知訊息，張展目前的行蹤以及是否重獲自由仍成謎。

據美國駐中大使館消息，美國國務院對此發布了一則聲明，表達對此案的關切。

這一則聲明指出，「美國一再表示，我們嚴重關切對她的任意拘押和當局對她的虐待」。

聲明說，「我們再次呼籲中華人民共和國尊重張女士的人權，包括立即停止對她及在中華人民共和國的所有記者所面對的限制性措施，包括監視、審查、騷擾和恐嚇。在中華人民共和國的記者理應是安全的，能夠自由報導」。

人權 國務院 大使館 美國

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