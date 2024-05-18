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美媒分析：普亭訪中收穫有限 疑因北京轉趨低調

中央社／ 台北18日電
俄羅斯總統普亭（右）結束訪中，他與中共領導人習近平（左）並未就各方關注的議題取得突破協議。 路透
俄羅斯總統普亭（右）結束訪中，他與中共領導人習近平（左）並未就各方關注的議題取得突破協議。 路透

俄國總統普亭17日結束訪中行，他與中共領導人習近平並未就各方關注的議題取得突破協議，分析說，或許這是因中國轉向低調，但兩國仍視美國和西方為共同威脅，中俄深化關係的意願仍強烈。

美國之音（VOA）今天報導，習近平接待普亭（Vladimir Putin）舉行場面盛大歡迎儀式，包括21響禮砲、軍樂隊和儀仗隊與歡呼跳躍的兒少。

但政治風險諮詢公司RANE Network Inc研究員奧爾（Matthew Orr）指出：「中國不遺餘力想給足俄羅斯面子和尊重，但卻沒有說出任何實際的話，也沒有做出任何承諾，這次會議沒有提供真正具體的、或在關鍵領域真正重要的深化兩國關係的證據。」

美國哈姆萊大學（Hamline University）政治學教授舒茲（David Schultz）表示：「我確實覺得這次峰會幾乎是『無新聞』，因為真正的新聞是沒有宣布任何新聞。」

前美國駐烏克蘭大使赫普斯特（John Herbst）指出：「這次高峰會的情況基本上老調重彈。普亭面臨的問題是，他們的夥伴關係中的『無限制』似乎只限於言辭而已。」

儘管中國一再強調中俄合作不會屈服於任何外部壓力，但奧爾表示：「越來越明顯的是，俄羅斯或中國可能會對這些事情（兩國加深合作）保持相當低調，至少在合作發生之前不會更廣泛的向世界公布細節。」

舒茲指出，中俄之間也許有不公開宣布的秘密交易，但這也反映了中國的擔憂， 「即如果中國宣布更多支持，可能會引發更多不希望遭受的制裁」。

報導說，即使普亭此行明顯缺乏具體進展，但兩國發表長達一萬多字的冗長聯合聲明，仍強調深化雙邊關係，反映西方制裁威脅見效。

奧爾表示，儘管這次習普峰會看似缺乏具體重大進展，但雙方都有非常強烈的願望，期盼深化經濟、軍事、能源等所有合作，「我認為他們將嘗試悄悄地、穩步地深化合作，從高層開始，然後逐步深入」。

普亭 習近平

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