中共與蒙古陸軍首次聯合訓練 深化戰略互信與合作

中共與蒙古陸軍近日在蒙古東戈壁省展開「草原夥伴-2024」聯合訓練，這是中蒙兩國陸軍首次進行聯合訓練，進行了全要素、全過程實兵實彈合練。訓練以應對非法武裝團體活動為課題，旨在進一步深化中蒙兩軍戰略互信與務實合作。

央視報導，今年是中蒙建交75週年，也是中蒙建立全面戰略夥伴關係10週年。根據中蒙兩軍年度合作計畫及雙方共識，中蒙「草原夥伴-2024」陸軍聯合訓練於4月底至5月下旬在蒙古東戈壁省舉行。

中方參訓兵力由共軍陸軍第79集團軍某旅抽組組建，涵蓋輪式裝甲突擊、火力打擊、作戰保障、後裝保障等多個要素。

此次聯合訓練共區分兵力投送集結、聯合訓練實施、組織兵力回撤三個階段展開，重點研練雙方聯合打擊非法武裝團體的指揮、協同和保障。

解放軍報報導，兩軍17日上午集結某訓練場舉行演練。中蒙雙方參訓部隊依照「全縱深精打要害、多方向向心突擊、分區域清剿圍殲」的基本戰法，共同展開以應對非法武裝團體活動為課題的聯合訓練，在近似實戰的環境中，錘煉和提升協同作戰能力。

演習過程中，無人機迅速升空對目標區域進行偵察，現場畫面即時回傳至聯合指揮所。經過綜合資訊研判，中方指揮官下達指令，左右翼突擊隊發動衝擊，車載反戰車飛彈、裝甲突擊砲等紛紛開火，對敵實施精準打擊。隨後中蒙雙方參訓部隊緊密協同，區分多路向敵核心區域快速推進。

中方參訓分隊指揮官表示，這次聯合訓練讓雙方對彼此的裝備性能和戰術戰法等方面有了更深刻的認識和了解，為交流戰法訓法、提高協同配合能力提供了實踐平台。