普亭訪哈工大：中俄重離子同步加速器實驗 有助取得世界級發現

據新華社昨深夜報導，俄羅斯總統普亭5月17日在哈爾濱工業大學發表演講，並就教育科技合作、文化交流互鑑、青年成長發展等與師生交流互動。普亭表示，「俄中兩國高等院校間的合作，為兩國青年提供了優質的學習機會，也加深了兩國人民對彼此的了解。」他說，俄方願同中方繼續加強合作，為兩國青年提供更多交流學習的平台。

報導稱，今年是中俄建交75週年，教育合作一直是兩國合作的重要領域。哈工大與聖彼得堡國立大學等多所俄羅斯知名大學進行科教合作。

普亭表示，俄羅斯約有9萬名大中小學生學習中文，中國也有很多人學習俄語。隨著俄中兩國合作領域越來越廣、程度越來越高，需要越來越多既懂兩國語言、又精通專業領域的人才。

談到興趣嗜好，普亭鼓勵青年學生多讀書，學會欣賞音樂，養成每天運動的習慣。他表示，俄中都是體育大國，未來可以在體育領域進行更多合作。

而據俄羅斯衛星通訊社，普亭在與哈爾濱工業大學師生交流時表示：「由於我們與中國的關係在各個領域都發展得非常快，我想強調，這隨即就產生了對不僅能講兩種語言，而且還能互相理解並在相應領域共同合作的專家的需求。」

他表示，哈爾濱工業大學是培養中國原子能工業幹部的熔爐，而且其畢業生積極參與實施俄羅斯原子能集團在中國田灣和徐大堡核電站建設俄羅斯設計的機組工程工作。他表示，哈爾濱工業大學珍惜俄中合作的傳統，並與俄羅斯大學保持聯繫。

普亭說，俄羅斯和中國的科學家正在研究從根本上減少排放的解決方案。俄羅斯參與中國建造新核反應爐的工作正在如期進行。他也相信，在中俄重離子同步加速器(NICA)上進行的實驗將有助於取得世界級的發現，並推動人類的進步。