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台美海軍軍演 陸：堅決回擊台獨

聯合報／ 記者廖士鋒黃國樑／綜合報導
針對美台軍演，大陸方面表示「絕不允許任何外來干涉」。圖為日前美軍第七艦隊透過新聞稿表示，勃克級驅逐艦海西號（USS Halsey，DDG97）8日通過台海。（圖／取自美軍第七艦隊網站）
針對美台軍演，大陸方面表示「絕不允許任何外來干涉」。圖為日前美軍第七艦隊透過新聞稿表示，勃克級驅逐艦海西號（USS Halsey，DDG97）8日通過台海。（圖／取自美軍第七艦隊網站）

針對台美海軍四月「不期而遇」的聯合軍演，大陸國防部發言人張曉剛昨天表示，民進黨當局與外部勢力勾連作亂，妄圖「倚美謀獨」「以武拒統」，必遭失敗。

張曉剛是答覆記者提問作以上表示，媒體問：據美國媒體報導，台灣當局尋求將「駐檀香山台北經文處」所謂武官數量由四名增至十名，密切同美軍印太總部協調和情報共享。另據報導，台灣與美國海軍四月在西太平洋進行聯合軍演，大陸對此有何評論？

張曉剛說，美方應充分認清台灣問題的高度敏感性，停止與中國台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，切實將不支持「台獨」的承諾落到實處。他表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，中方對一切「台獨」分裂活動和外部縱容支持，必將堅決果斷予以回擊。

至於準總統賴清德下周一就任，大陸國台辦主任宋濤十六日在福州舉行的海交會上表示，台灣任何政黨與團體，只要不分裂國家、認同兩岸都是中國人，很多事都好商量、好解決。

但宋濤警告，如果頑固堅持「台獨」立場，「台灣的民生福祉和台海的和平穩定就得不到保障」。強調「希望廣大台灣同胞與我們一起，堅持體現一個中國原則的『九二共識』，堅決反對『台獨』分裂和外部勢力干涉，有力維護台海和平穩定，推動兩岸關係沿著和平發展正確方向前進」。

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