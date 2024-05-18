習普中南海會晤 談烏克蘭危機

俄國總統普亭訪問大陸兩日，除與大陸國家主席習近平兩場會談外，十六日晚間兩人還在中南海舉行「小範圍會晤」，新華社報導，兩人在輕鬆的氛圍中就共同關心的戰略性問題進行深入交流，並就烏克蘭危機問題深入交換意見。

報導指，就俄烏戰爭，習近平重述北京的立場，普亭則提到俄方「致力於通過政治談判解決烏克蘭問題，願意展現誠意，並就此同中方繼續保持密切溝通」。

另據俄羅斯衛星通訊社報導，普亭表示俄中夥伴關係可靠地確保「能源安全」，俄國可為大陸提供「負擔得起」的清潔能源。在記者會上，普亭指出，俄中將發展聯合製造以回應制裁。普亭表態俄國願參加和談，但未受邀參加瑞士會議。他還提到習近平向他通報了法國總統馬克宏提出的奧運休戰倡議，但他指責西方國家要求俄國執行奧林匹克主義原則，而它們自己卻違反。