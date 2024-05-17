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普亭訪陸稱台灣屬中國 陸委會：兩岸互不隸屬是現狀

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
中俄元首16日會晤後發布聯合聲明，俄方重申恪守一個中國原則，承認台灣是中國不可分割的一部分。陸委會對此表達嚴正抗議與譴責，強調兩岸互不隸屬是台海現狀。（本報資料照片）
中俄元首16日會晤後發布聯合聲明，俄方重申恪守一個中國原則，承認台灣是中國不可分割的一部分。陸委會對此表達嚴正抗議與譴責，強調兩岸互不隸屬是台海現狀。（本報資料照片）

大陸國家主席習近平16日與俄羅斯總統普亭舉行會談並簽署聯合聲明，俄方重申恪守一個中國原則，承認台灣是中國不可分割的一部分。陸委會17日對此表達嚴正抗議與譴責，並強調任何人企圖矮化我國主權地位的主張，都無法改變兩岸互不隸屬的客觀事實。

陸委會17日透過新聞稿表示，中華民國是主權國家，台灣從來都不是中華人民共和國的一部分，兩岸互不隸屬是台海現狀。

陸委會指出，中共近年在國際間推動其片面界定之「一個中國原則」，企圖消滅中華民國，只會加深台灣人民的反感，無助兩岸關係正向發展；世界各民主國家本於其對公平正義與普世價值之理解，亦對兩岸關係有其獨立判斷並形成各自對中政策，中共夥同威權國家企圖矮化台灣，將中華民國「去主權化」的操作絕對不會得逞。

陸委會表示，台灣位居印太區域面對威權擴張的前沿，在地緣政治與全球產業供應鏈的關鍵角色，日益受到國際社會重視，政府守護中華民國主權與民主自由體制的立場日益堅定，不會在壓力下屈服，未來仍將深化與理念相近國家合作，共同遏阻威權國家挑戰以規則為基礎的國際秩序，維護台海及區域和平穩定。

根據中俄聯合聲明，俄方重申恪守一個中國原則，承認台灣是中華人民共和國不可分割的一部分，反對任何形式的「台獨」，堅定支持中方維護國家主權和領土完整、實現國家統一的舉措。

台海 陸委會

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